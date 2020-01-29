2. ara tatil ne zaman? MEB ikinci dönem ara tatil tarihleri
2. ara tatil ne zaman? MEB ikinci dönem ara tatil tarihleri, arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. MEB'in yeni uygulamasına göre okullarda bu sene dönem içlerinde ara tatiller yapılıyor. İlk dönemin ilk ara tatili 16-24 Kasım tarihleri arasında gerçekleşti. Öğrenciler 25 Kasım 2019 tarihinde okula başladılar. Yarı yıl tatiline kadar okul devam etti. 17 Ocak Cuma günü karne alan öğrenciler şuan 15 tatildeler. İkinci dönem içerisinde de 2. ara tatil yapılacak. Öğrenciler ve velileri şimdiden 2. ara tatil hakkında arama yapmaya başladı. 2. ara tatil ne zaman olacak 2019? sorusunun yanıtı ve 2. ara tatil tarihleri haberimizde yer alıyor. İşte 2. ara tatil tarihleri 2020..
15 tatilin son gününün yaklaşması ile 2. ara tatil tarihleri de araştırılmaya başlandı. Binlerce öğrenci ve velisi 2. ara tatilin okullar açıldıktan sonra kaç hafta sonra başlayacağını öğrenmek istiyor. 2. ara tatil ne zaman? MEB ikinci dönem ara tatil tarihleri ne zaman? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. MEB'in yeni uygulamasına göre okullarda bu sene dönem içlerinde ara tatiller yapılıyor. İlk dönemin ilk ara tatili 16-24 Kasım tarihleri arasında gerçekleşti. 17 Ocak Cuma karnelerin dağıtılması ile birinci dönem sona erdi. Peki, 2. dönem ne zaman başlayacak, 2. dönemin ara tatili ne zaman? İşte yanıtı..
YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Okullarda ilk dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erdi. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.
2. ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci ara tatil 6 Nisan’da başlayacak ve 10 Nisan’a kadar devam edecek.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
İkinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da sona erecek.
2020 RESMİ TATİL GÜNLERİ:
Yılbaşı tatili 1 Ocak çarşamba günü
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Perşembe günü.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Cuma günü
19 Mayıs Atatürk`ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Salı günü
15 Temmuz Demokrasi Bayramı çarşamba günü
30 Ağustos Zafer Bayramı pazar günü
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı perşembe günü
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ
23 Mayıs cumartesi Ramazan Bayramı Arifesi
24 Mayıs pazar Ramazan Bayramı 1.gün
25 Mayıs pazartesi Ramazan Bayramı 2.gün
26 Mayıs salı Ramazan Bayramı 3.gün
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
30 Temmuz perşembe Kurban Bayramı Arifesi
31 Temmuz cuma Kurban Bayramı 1.gün
1 Ağustos cumartesi Kurban Bayramı 2.gün
2 Ağustos pazar Kurban Bayramı 3.gün
3 Ağustos pazartesi Kurban Bayramı 4.gün
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