15 tatilin son gününün yaklaşması ile 2. ara tatil tarihleri de araştırılmaya başlandı. Binlerce öğrenci ve velisi 2. ara tatilin okullar açıldıktan sonra kaç hafta sonra başlayacağını öğrenmek istiyor. 2. ara tatil ne zaman? MEB ikinci dönem ara tatil tarihleri ne zaman? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. MEB'in yeni uygulamasına göre okullarda bu sene dönem içlerinde ara tatiller yapılıyor. İlk dönemin ilk ara tatili 16-24 Kasım tarihleri arasında gerçekleşti. 17 Ocak Cuma karnelerin dağıtılması ile birinci dönem sona erdi. Peki, 2. dönem ne zaman başlayacak, 2. dönemin ara tatili ne zaman? İşte yanıtı..

YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Okullarda ilk dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erdi. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

2. ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6 Nisan’da başlayacak ve 10 Nisan’a kadar devam edecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

İkinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da sona erecek.

2020 RESMİ TATİL GÜNLERİ:

Yılbaşı tatili 1 Ocak çarşamba günü

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Perşembe günü.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Cuma günü

19 Mayıs Atatürk`ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Salı günü

15 Temmuz Demokrasi Bayramı çarşamba günü

30 Ağustos Zafer Bayramı pazar günü

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı perşembe günü



RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ

23 Mayıs cumartesi Ramazan Bayramı Arifesi

24 Mayıs pazar Ramazan Bayramı 1.gün

25 Mayıs pazartesi Ramazan Bayramı 2.gün

26 Mayıs salı Ramazan Bayramı 3.gün

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

30 Temmuz perşembe Kurban Bayramı Arifesi

31 Temmuz cuma Kurban Bayramı 1.gün

1 Ağustos cumartesi Kurban Bayramı 2.gün

2 Ağustos pazar Kurban Bayramı 3.gün

3 Ağustos pazartesi Kurban Bayramı 4.gün