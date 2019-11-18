18 Kasım üniversitelere tatil mi? merak ediliyor. Üniversite öğrencileri bugün itibari ile başlayan hafta resmi tatillerinin olup olmadığını araştırıyor. 5 Kasım 2019 Cuma günü ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan öğrenciler MEB'in yeni uygulaması ile ilk kez ara tatile çıktılar. Geçtiğimiz Cuma günü son vize sınavına giren öğrenciler de bulunuyor. Vizelerini bitiren öğrenciler kendileri için de resmi ara tatilin olup olmadığını öğrenmek istiyor. 18 Kasım üniversitelere tatil mi? 18 Kasım okullar tatil mi? sorularının yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.

18 KASIM ÜNİVERSİTELERE TATİL Mİ?

18 Kasım üniversitelere tatil olmuyor. Geçtiğimiz hafta yoğun vize haftasını bitiren öğrenciler de tatil yapmak istiyor. Ancak bu hafta üniversite öğrencileri için resmi tatil haftası değil. Üniversitelerde yoklama sayımı yapılıyor. Devamsızlık haklarından kullanmak isteyen öğrenciler okula gitmeyebiliyor. Ancak devamsızlık hakkını kullanan öğrencilerin, öğrencilik haklarını yitirmemeleri için vize sonrası da okula gitmesi gerekiyor. Ancak bu durum üniversiteden üniversiteye değişebilir. Bu nedenle öğrencilerin öğrenim gördükleri üniversitelerin Öğrenci İşleri'nden bilgi almaları gerekiyor.

18 KASIM OKULLAR TATİL Mİ?

Geçtiğimiz Cuma günü son derslerine giren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için bugün okul yok. Öğrenciler 25 Kasım 2019 Pazartesi günü okula başlayacak. 24 Kasım 2019 Pazar günü öğrencilerin ara tatillerindeki son günü olacak.

ARA TATİLE ÖZEL ETKİNLİKLER

Ara tatil uygulamasına ilişkin basın mensuplarına bilgi veren Ortaöğretim Genel Müdürü Yusuf Büyük, "Ara tatil, eğitim öğretime verilen bir aradır. Çocuklarımızın dışarıda kültürle, sanatla, sporla, doğayla, değerlerimizle buluşma vaktidir." dedi.



Öğrencilere yönelik ara tatil etkinlik önerilerinin yer aldığı "aratatil.meb.gov.tr" sitesinin hazırlandığını bildiren Yusuf Büyük, "Velilerimiz, 15 Kasım Cuma akşamı itibarıyla, 81 ilde 18-22 Kasım'daki 5 günlük sürede yapılacak faaliyetleri, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde ayrı ayrı olmak üzere 'aratatil.meb.gov.tr' internet adresinden görebilecek." ifadelerini kullandı.



Büyük, ailelerin farklı bir şehre gitmesi durumunda, internet sitesinden ilgili şehre tıklayarak istedikleri etkinliklere katılabileceklerini kaydetti.





Ebeveynleri çalışan öğrenciler için de etkinlikler olacak

Öğrencilere yönelik etkinliklerin okul dışında yapılacağının altını çizen Ortaöğretim Genel Müdürü Büyük, il milli eğitim müdürlüklerince kurulan komisyonların, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, vakıflar ve sanayi kuruluşlarıyla iş birliği halinde faaliyetlerini düzenleyeceklerini söyledi.



Büyük, ara tatil dönemi için çalışan anne babalara yönelik etkinliklerin de hazırladığını aktararak, "Eğitime verilen arada, anne ve babaların çocuklarıyla daha nitelikli vakit geçirmelerini sağlamak istiyoruz. Öğrencilere yönelik hazırladığımız etkinlik programı, gezi, sağlık, doğa ve çevre, bilgi ve teknoloji, iletişim, okuryazarlık, sanatsal faaliyetler, sportif faaliyetler, araştırma ve gözlem, oyun oynama ve bulmaca çözme, sosyal sorumluluk, günlük yaşam becerileri, el sanatları, bilim, yardımlaşma, kariyer planlama ve aile günü olmak üzere 16 ana başlık var." bilgisini paylaştı.



"Aile günü" kapsamında öğrencilerin annesi veya babasının iş yerine gideceğini belirten Yusuf Büyük, "Çocuklar, annesi veya babasının yaptığı işi, iş arkadaşlarını, iş ortamını görecek. Çocuk, annesi ya da babasının iş yerinde bir gün geçirecek." diye konuştu.