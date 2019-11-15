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15 Kasım 2019 Cuma 09:56:17 | Son Güncelleme: 15 Kasım 2019 Cuma 09:57:43

15 Kasım bugün okul yarım gün mü? Bugün okul var mı, okullar tatil mi?

15 Kasım bugün okul yarım gün mü? Bugün okul var mı, okullar tatil mi? sorularının yanıtı milyonlarca öğrenci ve velisi tarafından araştırılıyor. MEB'in yeni uygulamasına göre önümüzdeki hafta ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ara tatile giriyor. Bugün 15 Kasım Cuma günününde de okul olup olmadığı, varsa okulun yarım gün mü olduğu yoksa tam gün mü ders yapılacağı merak ediliyor. İlk kez uygulanacak ara tatil ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

Okullarda ara tatil için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Okullar bu hafta sonu ara tatile girecek. Okul ilk ara tatili 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek. Peki, 15 Kasım bugün okul yarım gün mü? Bugün okul var mı, okullar tatil mi? sorularının yanıtı milyonlarca öğrenci ve velisi tarafından araştırılıyor. Okullarda ilk ara tatil ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor. 

15 KASIM BUGÜN OKUL YARIM GÜN MÜ?

Bugün okullar tatil değil. 15 Kasım Cuma günü okullar yarım gün olmuyor. Öğrenciler her hafta olduğu gibi bugün de Cuma günü işledikleri dersleri tamamlayarak 1 haftalık tatillerine çıkacak. İlk ara tatile haftasonlarına denk gelen 16-17 ve 23-24 Kasım tarihleri de dahil olacak. Öğrenciler bugün son derslerine girecek ve hafta sonları dahil 9 günlük ara tatillerine çıkmış olacak.

ARA TATİLE ÖZEL ETKİNLİKLER

Ara tatil uygulamasına ilişkin basın mensuplarına bilgi veren Ortaöğretim Genel Müdürü Yusuf Büyük, "Ara tatil, eğitim öğretime verilen bir aradır. Çocuklarımızın dışarıda kültürle, sanatla, sporla, doğayla, değerlerimizle buluşma vaktidir." dedi.
 
Öğrencilere yönelik ara tatil etkinlik önerilerinin yer aldığı "aratatil.meb.gov.tr" sitesinin hazırlandığını bildiren Yusuf Büyük, "Velilerimiz, 15 Kasım Cuma akşamı itibarıyla, 81 ilde 18-22 Kasım'daki 5 günlük sürede yapılacak faaliyetleri, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde ayrı ayrı olmak üzere 'aratatil.meb.gov.tr' internet adresinden görebilecek." ifadelerini kullandı.
 
Büyük, ailelerin farklı bir şehre gitmesi durumunda, internet sitesinden ilgili şehre tıklayarak istedikleri etkinliklere katılabileceklerini kaydetti.


 
Ebeveynleri çalışan öğrenciler için de etkinlikler olacak

Öğrencilere yönelik etkinliklerin okul dışında yapılacağının altını çizen Ortaöğretim Genel Müdürü Büyük, il milli eğitim müdürlüklerince kurulan komisyonların, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, vakıflar ve sanayi kuruluşlarıyla iş birliği halinde faaliyetlerini düzenleyeceklerini söyledi.
 
Büyük, ara tatil dönemi için çalışan anne babalara yönelik etkinliklerin de hazırladığını aktararak, "Eğitime verilen arada, anne ve babaların çocuklarıyla daha nitelikli vakit geçirmelerini sağlamak istiyoruz. Öğrencilere yönelik hazırladığımız etkinlik programı, gezi, sağlık, doğa ve çevre, bilgi ve teknoloji, iletişim, okuryazarlık, sanatsal faaliyetler, sportif faaliyetler, araştırma ve gözlem, oyun oynama ve bulmaca çözme, sosyal sorumluluk, günlük yaşam becerileri, el sanatları, bilim, yardımlaşma, kariyer planlama ve aile günü olmak üzere 16 ana başlık var." bilgisini paylaştı.
 
"Aile günü" kapsamında öğrencilerin annesi veya babasının iş yerine gideceğini belirten Yusuf Büyük, "Çocuklar, annesi veya babasının yaptığı işi, iş arkadaşlarını, iş ortamını görecek. Çocuk, annesi ya da babasının iş yerinde bir gün geçirecek." diye konuştu.

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