11 Kasım'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı?

Bugün 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü. Bugün okullarda, Anıtkabir'de, Dolmabahçe Sarayı'nda ve yurdun dört bir yanındaki Atatük Köşkü ve müzelerinde törenler düzenleniyor. Vatandaşlar Ulu Önder Atatürk'ü anmak için Atatürk için önemli yerleri ziyaret ediyor. Vatandaşlar bir yandan da "Yarın okul var mı? 11 Kasım'da okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Vatandaşlar yarın çocuklarının okulu olmadığını öğrenmek istiyor. 11 Kasım'da okul var mı? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor.

11 KASIM'DA OKULLA TATİL Mİ?

10 Kasım'ın Pazar gününe denk gelmesi ve okullarda törenlerin yapılması nedeni ile bazı vatandaşlar 11 Kasım'da okulların tatil olma ihtimalini düşünerek araştırma yapıyor. Ancak 10 Kasım resmi tatil değil. Dolayısı ile 11 Kasım'da tatil değil. Yarın okullar ve resmi kurumlar açık olacak.

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?

Okullar Kasım'da kapanacak. Okullarda ilk ara tatil Kasım ayında olacak. Okul ilk ara tatili 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek. Öğrenciler Cuma günü son derslerine girecek dolayısı ile tatillerine haftasonlarına denk gelen 16-17 ve 23-24 Kasım tarihleri de dahil olacak.

YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. Bu tarihler arasında öğrenciler yarı yıl tatilinde olacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6 Nisan’da başlayacak ve 10 Nisan’a kadar devam edecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

İkinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da sona erecek.