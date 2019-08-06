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06 Ağustos 2019 Salı 17:20:11 | Son Güncelleme: 06 Ağustos 2019 Salı 17:27:32

1. sınıflar okula ne zaman başlıyor? 1. sınıfa başlama yaşı kaç?

Yeni eğitim öğretim döneminin yaklaşması ile öğrenciler ve velileri "1. sınıflar okula ne zaman başlıyor? 1. sınıfa başlama yaşı kaç?" sorularının yanıtını araştırıyor. Yaz tatilinin büyük bir kısmını geride bırakan çocuklar ve aileleri okulun ne zaman açılacağını merak ediyor. İlkokula yeni başlayacak yaşa gelen çocukların velileri ise ilkokula başlama yaşı tablosu ile ilgili aramalar yapıyor. 2019-2020 eğitim takvimine göre bu sene okullar 1 hafta erken yani 9 Eylül Pazartesi günü açılacak. Peki, 1. sınıflar da aynı dönemde mi işe başlayacak? 1. sınıflar okula ne zaman başlıyor? İşte merak edilen detaylar

Yeni eğitim öğretim döneminin yaklaşması ile öğrenciler ve velileri "1. sınıflar okula ne zaman başlıyor? 1. sınıfa başlama yaşı kaç?" sorularının yanıtını araştırıyor. Yaz tatilinin büyük bir kısmını geride bırakan çocuklar ve aileleri okulun ne zaman açılacağını merak ediyor. İlkokula yeni başlayacak yaşa gelen çocukların velileri ise ilkokula başlama yaşı tablosu ile ilgili aramalar yapıyor. Okulların ne zaman açılacağı ve okula başlama yaşının kaç olduğu ile ilgili detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor.

1. SINIFLAR OKULA NE ZAMAN BAŞLIYOR? 

2019-2020 eğitim takvimine göre bu sene okullar 1 hafta erken yani 9 Eylül Pazartesi günü açılacak. Açıklanan yeni modele göre artık okullar bir hafta erken açılacak, bir hafta daha geç kapanacak. Ancak bu durum toplam tatil süresini kısaltmayacak.

- 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başlayacak.

- 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

- 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

- Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

- İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

- 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

- 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

1. SINIFA BAŞLAMA YAŞI KAÇ?

İlkokula başlama yaşı  27 Haziran 2019 tarihinde mevzuatta yapılan değişiklik ile 66 aydan 69 aya çıkarılmış olup, aynı zaman da 10 Temmuz 2019 tarihinde yönetmelik de bu kapsamda değiştirildi. 

Milli Eğitim Temel Kanunun 22. maddesinde ve Yukarıda anılan yönetmeliğin 11. maddesinde açıklanmıştır.

Bu maddede ilkokul birinci sınıf için okula başlama yaşı 69 ayını tamamlayan çocuklardan başlar denilmektedir. Ayrıca kayıtların yapıldığı yıl için Eylül ayının sonu itibari ile 69 ayını tamamlaması gereklidir. 

69 - 70 - 71 aylık çocukların okulları bir yıl ertelenebilir. Bu çocuklar isterlerse ana sınıfına gidebilirler. 

66 - 67 - 68 ayını tamamlayan çocukların velileri isterlerse dilekçe ise bu ay grubunda yer alan çocuklarını birinci sınıfa kaydettirebilir. 

72 aydan daha büyük çocuklar zorunludur. Hiç bir surette erteletme hakları yoktur. Sağlık raporu vs. geçersizdir. 

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