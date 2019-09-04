1. sınıflar ne zaman başlıyor 2019? 1. sınıf ihtiyaç listesi 2019 sizlerle

2019-2020 eğitim öğretim döneminin yaklaşıyor. 1. sınıfa başlayacak öğrencisi olan velilerin de hazırlık heyecanı yoğunlaşıyor. İlkokula başlama yaşı 27 Haziran 2019 tarihinde mevzuatta yapılan değişiklik ile 66 aydan 69 aya çıkarılmış olup, aynı zaman da 10 Temmuz 2019 tarihinde yönetmelik de bu kapsamda değiştirilmişti. Bu kapsamda 66 - 67 - 68 ayını tamamlayan çocukların velileri isterlerse dilekçe ise bu ay grubunda yer alan çocuklarını birinci sınıfa kaydettirebiliyor. 72 aydan daha büyük çocuklar zorunlu oluyor. Hiç bir surette erteletme hakları bulunmuyor.

1. SINIFLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2019?

2019-2020 eğitim takvimine göre bu sene okullar 1 hafta erken yani 9 Eylül Pazartesi günü açılacak. Açıklanan yeni modele göre artık okullar bir hafta erken açılacak, bir hafta daha geç kapanacak. Ancak bu durum toplam tatil süresini kısaltmayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2019-2020 eğitim öğretim yılının çalışma takvimine göre, 1, 5 ve 9'uncu sınıflar için ise uyum programları 5-6 Eylül'de gerçekleştirilecek.

1. SINIF İHTİYAÇ LİSTESİ 2019

1. sınıf, öğrencilere harfleri, kelimeleri ve cümleleri oyunlarla öğretmeyi amaçlar. Bu yüzden 1. sınıfta kullanılan malzemeler daha basit, öğrencilerin temel ihtiyaçlarını gidermek içindir. 1. Sınıf için gerekli olan temel ihtiyaçlar şu şekildedir:

3 Adet yazı tahtası kalemi (Kırmızı, Mavi ve Siyah renkte)

1 top A4 Fotokopi kağıdı

5 Adet kaliteli yuvarlak kurşun kalem (2B olmasına dikkat ediniz)

1 Adet üçgen kurşun kalem

2 Adet yuvarlak kırmızı kurşun kalem

2 Adet Yumuşak sınav silgisi (Kanserojen Olduğu İçin Kokulu Silgi Alınmamalı)

2 Adet Kalemtıraş (çöpü içinde biriktirenlerden olsun)

Küçük Boy Resim Defteri (Sayfası koparılabilen)

Büyük Boy 40 Yapraklı Güzel Yazı Defteri (Kenarı Çizgili, Dik Temel Harf Aralıklarına Uygun)

40 yapraklı kareli büyük boy Matematik Defteri

Bir adet kalem kutusu iki gözlü (Ses çıkarmayan, dikkat dağıtmayan olmalı.)

Çıtçıtlı dosya, körüklü:(Ödevlerini koymak üzere kullanacak.) (1 adet)

12’li kuru boya (kaliteli bir marka (çocuğunuzun sağlığı için)

12’li sulu boya (kaliteli bir marka (çocuğunuzun sağlığı için)

12’li pastel boya (kaliteli bir marka (çocuğunuzun sağlığı için)

Makas (plastik ve küt uçlu olmalı), 1 paket eliş kağıdı

Pritt Yapıştırıcı- Cetvel Takımı (30 cm) – Fasulye, sayma çubuğu

Islak mendil (1 paket)

40 sayfalı sunum dosyası

5 adet telli dosya

Kırılmayan Suluk

Beslenme Sırasında Masaya Sermek İçin Bez Örtü

2 adet kağıt havlu ve ıslak mendil

Beslenme Çantası