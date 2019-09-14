Zorba prenses

ELLERİNİ BAĞLAYIP DÖVDÜRDÜ

Fransa’nın başkenti Paris’te yaşayan Prenses Hassa bin Selman, Eylül 2016’da Mısırlı Ashraf Eid isimli bir tesisatçıyı, dairesine lavabo takmak üzere çağırmıştı. Eid’in dairesinde fotoğraf çektiğini iddia ederek korumasını çağıran Prenses, tesisatçıyı dövdürüp, ellerini bağlatarak ayaklarını öpmeye zorlamıştı. Olayın ardından şikayetçi olan Eid, Hassa’ya dava açmıştı. Önceki gün görülen mahkemeden karar çıktı.

KORUMASI DA CEZA ALDI

Aralık 2017’den beri hakkında uluslararası tutuklama kararı bulunan 43 yaşındaki Prenses Hassa bint Selman, alıkoyma ve şiddete azmettirmekten suçlu bulundu ve 10 ay ertelemeli hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca 10 bin euro da para cezası verildi. Tesisatçıyı dövdüğü iddia edilen korumaya da 8 ay tecilli hapis ve 5 bin euro para cezası verildi. Hassa bin Selman’ın avukatı Emmanuel Moyne, mahkemenin söz konusu kararına itiraz edeceklerini söyledi.

Hassa bin Selman’ın avukatı mahkemenin hapis kararına itiraz edeceğini söyledi.