Zoraki fotoya 120 bin dolar

ŞANTAJ YAPTILAR

ABD'nin Minnesota eyaletinde yaşayan Aida Shyef Al-Kadi (57) hakkında, Ağustos 2013'te işlediği trafik suçunun duruşmasına gelmediği için tutuklama emri çıkarıldı. Teslim olduktan sonra Ramsey bölge hapishanesine gönderilen Al-Kadi'den, erkek görevlilerin önünde elbisesini ve başörtüsünü çıkarması istendi. Kadın bunu reddedince hücreye atıldı. Al-Kadi daha sonra, fotoğrafın herhangi bir yerde yayımlanmayacağı güvencesiyle başörtüsünü çıkarmayı kabul etti. Ancak fotoğraf aylar sonra bir sitede yayımlandı. Bu site, fotoğrafı kaldırmak için para istedi. Al-Kadi’nin bunun üzerine açtığı davada mahkeme kadına, 120 bin dolar (710 milyar TL) tazminat ödenmesine hükmetti ve cezaevi yönetimi, başörtülü kadınlar için uyguladığı prosedürleri değiştirmeyi kabul etti.