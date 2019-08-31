Zoraki buluşma! Prenses Dıana'yı anacak

KÜS ELTİLER DE KATILACAK: İngiliz Kraliyet Ailesi veliahtlarından Prens William ve Harry’nin son dönemde araları iyice açılmıştı. Hatta Prens William ve Kate Middleton ile Prens Harry ve Meghan Markle, yardım vakıflarını resmi olarak ayırmıştı. Yaşanan bu gerginliklerin ardından Kraliyet’in gözde kardeşleri, ilk kez anneleri Prenses Diana’nın ölüm yıldönümünde bir araya gelecek. Her yıl olduğu gibi Londra’daki Kensington Sarayı’nda anmaya katılacak kardeşlere, eşleri ve çocukları da eşlik edecek.