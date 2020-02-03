Zelenskiy: Rusya’da hapisteki Ukrayna vatandaşları için Türkiye’nin yardımını bekliyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, iki ülke arasında bazı anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Zelenskiy, burada yaptığı konuşmada, "İdlib'de Türk askerlerinin hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı dileğinde bulunuyorum." dedi.

Türkiye-Ukrayna ilişkilerine değinen Zelenskiy, "Askeri-mali iş birliği anlaşması sayesinde Ukrayna ordusu Türk ortaklarından yardım alacak. Bunun için minnettarız." diye konuştu.

Zelenskiy, şöyle devam etti:

"Rusya’da hapisteki Kırım Tatarları dahil Ukrayna vatandaşlarının serbest bırakılması konusunda Türkiye’nin yardımını bekliyoruz."

Zelenskiy: "(Ukrayna'daki FETÖ yapılanması) Bu mevzu uzun zamandır iki ülkenin gündeminde. Bugün meselenin ayrıntılarını öğrendim."

AA