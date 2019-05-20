Zarif’ten Trump’a yanıt: İskender ve Cengiz Han’ın yapamadığını yapmaya çalışıyor

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ABD Başkanı Donald Trump, resmi Twitter hesabından bir mesaj yayımlayarak, “Eğer İran savaşmak istiyorsa, bu İran’ın resmen sonu olur. Bir daha ABD’yi tehdit etmeyin!” ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise ABD Başkanı Trump’a yine Twitter üzerinden verdiği yanıtında, şunları söyledi:

“B Takımı tarafından galeyana getirilen Trump; İskender, Cengiz Han ve diğerlerinin başaramadığını yapmayı umuyor. Bütün saldırganlar bir bir çekip giderken, İranlılar bin yıldır burada duruyor. Ekonomik terörizm ve soykırım iğnelemeleri İran’ın sonunu getirmeyecek. Asla bir İranlıyı tehdit etme. Saygı duymayı dene, işe yarayacaktır!”

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in B Takımı olarak adlandırdığı isimler arasında Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump yönetimindeki Vaşington yönetimi, 2015 yılında P5+1 ülkeleriyle (ABD, Rusya, Çin, Fransa, İngiltere ve Almanya) İran arasında imzalanan nükleer anlaşmadan 2018 yılında çekildiğini açıklamıştı.

Bunun ardından İran’ın petrol ihracatını hedef alan Trump yönetimi, bir dizi yaptırımı yürürlüğe koydu. Bununla yetinmeyen ABD, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nu da yabancı terör örgütleri listesine koydu.

Bunun üzerine nükleer faaliyetlerini kısmî olarak yeniden uygulamaya koyan İran yönetimi ise, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığını yabancı terör örgütleri listesine koyduğunu açıkladı.