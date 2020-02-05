Zarif ile Abbas ABD'nin Filistin'i yok etme planını görüştü
İran Dışişleri Bakanı Zarif ile Filistin Devlet Başkanı Abbas, telefonda ABD'nin sözde barış planını ele aldı. Söz konusu planı reddeden ikili Filistin dayanışma içinde olunmasını vurguladı.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, telefonda ABD'nin sözde barış planını görüştü.
İran hükümetinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Zarif ile Abbas bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta açıkladığı sözde Orta Doğu barış planı ele alındı.
Söz konusu planı reddettiklerini yineleyen Zarif ile Abbas, İslam dünyasının Filistin'in tüm haklarını desteklemek için birlik ve dayanışma içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.
ZARİF'TEN TELEFON DİPLOMASİSİ
Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Zarif, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ve Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum ile de ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Görüşmelerde gündeme ilişkin son gelişmelerin ele alındığı aktarıldı.
AA
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