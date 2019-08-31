Zarif: ABD şikâyet etti, biz hep yaptık

Zarif, paylaşımında "ABD bizi savunmadan mahrum bıraktı, biz kendi füzelerimizi ürettik ve ABD´den şikâyetler geldi. ABD bizi nükleer yakıttan mahrum bıraktı, biz kendimiz ürettik ve ABD´den şikâyetler geldi. ABD, şimdi de İran´ın her zamanki müşterilerine petrol satmasını engellemek için tehditler savuruyor. Pompeo! biz petrolümüzü alıcılara satmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

(DHA)