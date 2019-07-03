Zafer gözyaşları

28 YIL SONRA BİR İLK

Teniste en eski ve prestijli turnuva olarak kabul edilen Wimbledon'ın ilk günü, tarihi bir maça sahne oldu. 15 yaşındaki Cori Gauff, 5 kez Wimbledon şampiyonluğu bulunan başarılı tenisçi Venus Williams'la karşılaştı. Gauff, deneyimli rakibini 6-4'lük iki set sonunda mağlup ederek tarihi bir başarıya imza attı. Birleşik Amerikalı tenisçi, maçın ardından gözyaşlarını tutamadı. Kariyerinin ilk grand slam ana tablo galibiyetini alan genç sporcu, 1991’den bu yana ilk turu geçen en genç tenisçi olma unvanını da elde etti.

Genç tenisçi, Wimbledon ikinci turunda Slovak Magdalena Rybarikova‘yla karşılaşacak.