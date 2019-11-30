Yüzyılın soyguncuları sırra kadem bastı! İhbar edene yarım milyon euro

Yetkililer, hırsızları ihbar edene ya da yakalanmaları için ipucu verene, yarım milyon euro ödeneceğini açıkladı.

HER ŞEY 6 DAKiKADA OLDU BiTTi

Avrupa’nın en eski müzelerinden biri olan ve ‘Asla soyulamaz’ denilen Dresden kentindeki Yeşil Kasa, hafta başında aksiyon filmlerini aratmayan bir yöntemle soyulmuştu. Dört kişilik çete, 3 vitrini baltayla kırarak 6 dakika içinde bir milyar euro’luk mücevheri alarak kayıplara karışmıştı. Almanya’nın gündemine oturan yüzyılın soyguncularından hâlâ bir iz yok. Alman polisi, 18. yüzyıla ait eserleri çalan şüphelilerin bulunması için olayla ilgili ipucu verecek kişileri yarım milyon euro’yla ödüllendireceğini duyurdu.

'MANEVi DEĞERi ÇOK BÜYÜK'

Yetkililer, Yeşil Kasa Müzesi’ni soyan mücevher hırsızlarının yakalanması için 40 kişilik uzman bir ekip kurulduğunu belirterek, “Çalınan eserler, sadece maddi değil manevi ve tarihi açıdan da büyük öneme sahip. Bu yüzden parçaların değeri hakkında net bir rakam söylemek mümkün olamaz” ifadelerini kullandı. Yüzyılın soygunu olarak nitelendirilen olayda, çalınan mücevherlerden sadece 49 karatlık elmas apoletin değerinin 10.5 milyon euro (64 milyon lira) olduğu belirlendi.