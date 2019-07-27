YURDIŞINA EN UYGUN FİYATLARLA NASIL UÇULUR?

Yaz tatilinizi yurt dışında geçirmek istiyorsanız, işiniz sebebiyle sık sık yurtdışına çıkmak zorundaysanız, yurtdışında yaşayan bir gurbetçi veya öğrenci iseniz bu haberimiz sizi ilgilendiriyor. Uçak seyahati yapmak durumunda olmakla beraber, cebinizden imkân dâhilinde az para çıkmasını istiyorsanız yaptığımız bu araştırma dikkatinizi çekebilir: “Uçak biletimi en uygun şartlarla aldığımdan nasıl emin olabilirim?” Uçak bileti almak isteyen kişinin önünde bir kaç seçenek var:

Güvendiğiniz ve hizmetinden memnun kaldığınız bir havayolu şirketinin internet sitesini ziyaret ederek bilet rezervasyonunuzu gerçekleştirmek.

Herhangi bir seyahat acentesinin ofisine uğrayarak ya da internet sitesi üzerinden uçak biletinizi almak.

Uçak bileti fiyatlarını karşılaştıran bir arama motoru kullanmak.

Bahsi geçen ilk iki seçenekte, ödediğiniz fiyatın olabilecek en iyi fiyat olduğundan emin olmanız söz konusu değil. Zaten bu yöntemleri kullanan kişilerin böyle bir derdi de yok. Amacımız ucuz bilet bulmak olduğu için, bizim yazımızın konusu üçüncü sıradaki seçenek. Yani fiyatları karşılaştıran bir arama motoru kullanmak. Uygulayacağımız yöntem kısaca şu: İstediğimiz güzergâh bilgilerini, bilet adedini, seyahat için uygun olduğumuz gün ve saat gibi bilgileri girerek, en uygun uçak bileti fiyatlarının karşımıza çıkmasını beklemek. En uygun koşulları bizim için sağlayan seçeneğe tıklamak ve rezervasyonumuzu gerçekleştirmek. Arama motoru kullanmak uçak biletine uygun fiyatlarla sahip olmak isteyenler için en mantıklı seçenek. Ama hangi arama motorunu kullanmalıyım? Ülkemizde uçak bileti fiyatlarını karşılaştıran onlarca internet sitesi var. Hangi siteyi kullanırsak daha az öderiz? Bunu araştırdık. Çünkü basit bir araştırmayla bile şunu anlayabilirsiniz: Aynı uçak bileti farklı sitelerde farklı fiyatlarla satılıyor. Eğer dikkat ederseniz, seyahatinizi yüzde on veya yirmi daha ucuz yapma imkânını bulabilirsiniz. Ya da gideceğiniz güzergâhta çok daha uygun fiyatlara uçan bir havayolu şirketi daha vardır ama siz bilmiyor olabilirsiniz. Aktarmalı uçuşlarda farklı havayolu şirketlerinin kullanılması ile oluşturulan alternatifler size daha uygun fiyatlarla uçma imkânı sunabilir. Örneğin Türk seyahat severlerin favori rotalarından İstanbul-Roma için en yüksek sezon olan Ağustos ayı 19-08-2019 Gidiş / 24-08 Dönüş tarihlerinde rotaradar.com’da bulunan aktarmasız uçak bileti fiyatı: 2189TL .

Aynı uçuş için turna.com’un sunduğu fiyat rotaradar’dan 87TL daha pahalı: 2276TL olarak karşımıza çıkıyor.

Aynı tarihlerde İstanbul-Roma uçak bileti sorgulaması için ucuzabilet.com’un sunduğu fiyat ise 2390TL yani rotaradar.com’da bulunan en ucuz fiyata göre tam 201TL daha pahalı.

Aynı arama için enuygun.com’da bulunan en ucuz aktarmasız uçuş ise 2386TL.

Arama motorlarını karşılaştırdığımız bu araştırmamızda, Türkiye menşeli 8 siteyi mercek altına aldık. Yılın belli bir gününde, en populer yurtdışı rotalar için gidiş ve geliş uçak bileti fiyatlarını karşılaştırdık. Artık araştırma sonuçlarını sizinle paylaşma zamanı. Öncelikle araştırma kriterlerimizi paylaşıp daha sonra elde ettiğimiz sonuçları sizinle paylaşacağız.

Fiyatlarını incelediğimiz sekiz site: biletcom , biletbayisi , enuygun , obilet , rotaradar , tatilsepeti , turna , ucuzabilet .

, , , , , , , . Araştırmanın yapıldığı gün; 19 Temmuz 2019

Seyahat fiyatlarını karşılaştırmak için temel aldığımız günler; İstanbul merkezli olarak 19 Ağustos 2019 gidiş, 24 Ağustos 2019 dönüş seferleri.

Fiyat kıyaslaması yaptığımız bazı başkentler ve önemli şehirler:Aşkabat, Atina, Bağdat, Bakü, Berlin, Brüksel, Cidde, Kahire, Kiev, Kopenhag,Lefkoşa, Lizbon, Londra, Madrid, Moskova, New York, Paris, Pekin, Roma, Saraybosna, Sydney, Tahran, Viyana.

Araştırmada aktarmalı seferler için verilen fiyatlar ile direkt uçuş için verilen fiyatlar ayrı ayrı karşılaştırıldı. Birden fazla aktarma yapılan uçuşlar dikkate alınmadı.

Araştırmanın Sonucu Araştırma sonucumuza göre; bu sekiz sitede en uygun yurtdışı uçak bileti fiyatlarını “rotaradar” isimli sitenin verdiğini gördük. Sitenin en iyi fiyat başarı oranı yüzde 58,06.“ucuzabilet” sitesinin en ucuz uçak bileti sağlama başarısı yüzde 16,13 iken;“turna.com”,yüzde 9,68 oranında en iyi fiyat başarısı gösterdi.“enuygun” yüzde 6,45; “biletbayisi” “biletcom” “tatilsepeti” ise yüzde 3,23 oranında en düşük uçak bileti fiyatını verdi. “obilet” ise yaptığımız aramalarda en iyi fiyatı veren şirket olamadı. Bu arada “biletcom” isimli sitenin, en iyi ikinci sonucu verme başarısının yüzde 35,48 olduğunu belirtmemiz de bir hakkın teslimi olacaktır. Yapılan tüm aramalar hesaba katıldığında; sitelerin en düşüküç fiyattan birisini sağlama başarısı ise şu şekilde: “rotaradar”: yüzde 74,60;“ turna ”: yüzde 57,13;“ biletcom ”: yüzde 45,98;“ enuygun ”, yüzde 31,67:“ ucuzabilet ”: yüzde 31,26; “tatilsepeti”: yüzde 29,27; “ obilet ”: yüzde 18,18; “ biletbayisi ”: yüzde 11,91.

En ucuz bilet çalışmasına ilişkin gerçek örnekler

Not: