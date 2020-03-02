Yunanlar mültecilerin karaya çıkmasını engelliyor

Türkiye’nin sınır kapılarını açması üzerine mülteciler Avrupa’ya ulaşmak için akın akın gidiyor.

Bir mülteci botunun Ege üzerinden botlarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na yaklaşması üzerine, Yunan ırkçı grup mültecilerin kıyıya çıkışını engellemesi de kameralara yansıdı.

YUNAN POLİSİ YARDIM ETMEDİ



Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, botun motorunun bozulması nedeniyle saatlerce denizde mahsur kalan mültecilere yardım etmeyi reddetti.

KIYIYA ÇIKMALARINI ENGELLEDİLER

Ege üzerinden de botlarla Yunanistan’ın Midilli Adası'na geçişler başladı. Bir mülteci botunun Midilli kıyısına yaklaşması üzerine, Ada halkının mültecilerin kıyıya çıkışını engellemesi kameralara yansıdı. Yerel halk ise yardım çığlıklarına rağmen mültecilerin kıyıya çıkmasını engelledi.