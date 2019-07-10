Yunanistan'ın yeni Başbakanı Miçotakis: İltica hakkı olmayanları iade edeceğiz

Yunanistan’ın yeni Başbakanı Kiryakos Miçotakis bir Fransız dergisine açıklamalarda bulundu.

Ulusal iltica politikası ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Yunan Başbakan, Dublin Sözleşmesi’nin reforme edilmeye ve AB üyesi ülkelerin iltica politikalarının uyumlu hale getirilmesine ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

"İLTİCA HAKKI OLMAYANLAR TÜRKİYE'YE İADE EDİLECEKLER"

Miçotakis, "Ancak bunun derhal hayata geçirilmesi mümkün olmadığı için biz iltica hakkı tanınması konusundaki milli politikamızı derhal değiştireceğiz ve süreci sadeleştireceğiz. Bu şekilde süreç daha hızlı işleyecek ve daha etkin olacak. Böylece iltica hakkına sahip olanlar Yunanistan’da kalmaya devam edecek, ancak bu hakka sahip olmayanlar ise AB-Türkiye anlaşması çerçevesinde Türkiye’ye iade edilecekler." ifadelerini kullandı.