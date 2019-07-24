Yunanistan'ın İsrail kararı başına bela oldu! Rusya'dan S-300 hamlesi
Rusya, Yunanistan'a verdiği hava savunma sistemi S-300'ü İsrail'e tanıttığı ve bilgilendirdiği gerekçesiyle Atina yönetimini cezalandırmayı planlıyor.
Rusya'nın, Yunanistan'a verdiği S-300 hava savunma sistemleri, İsrail tarafından ziyaret edildi. Atina yönetimi Rusya'nın sistemlerini İsrail Hava Kuvvetlerinin bilgilendirilmesi adına ziyarete açtı.
RUSYA CEZALANDIRACAK
Bu durum Moskova tarafında büyük tepkiyle karşılandı. İddiaya göre, Rusya Federasyonu, Yunanistan'ı "İsrail’e S-300 hava savunma sistemleri hakkında bilgi vermesi ve İsrail Hava Kuvvetlerinin bu tür sistemlere karşı uygulama yapmasına izin vermesi" durumundan ötürü cezalandırmayı planlıyor.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- İngiltere'nin yeni başbakanı Boris'i bir de babası Stanley Johnson'dan dinleyin: Büyükbabası Kur'an-ı ezbere bilirdi
- Rusya, Güney Kore hava sahası ihlali nedeniyle geri adım attı
- Yunanistan'ın İsrail kararı başına bela oldu! Rusya'dan S-300 hamlesi
- ABD'den Rusya ve Esed rejimine 'İdlib' kınaması
- Libyalı ve ABD'li yetkililerden 'Trablus'taki çatışmalar durmalı' vurgusu