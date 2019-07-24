Yunanistan'ın İsrail kararı başına bela oldu! Rusya'dan S-300 hamlesi

Rusya'nın, Yunanistan'a verdiği S-300 hava savunma sistemleri, İsrail tarafından ziyaret edildi. Atina yönetimi Rusya'nın sistemlerini İsrail Hava Kuvvetlerinin bilgilendirilmesi adına ziyarete açtı.

RUSYA CEZALANDIRACAK

Bu durum Moskova tarafında büyük tepkiyle karşılandı. İddiaya göre, Rusya Federasyonu, Yunanistan'ı "İsrail’e S-300 hava savunma sistemleri hakkında bilgi vermesi ve İsrail Hava Kuvvetlerinin bu tür sistemlere karşı uygulama yapmasına izin vermesi" durumundan ötürü cezalandırmayı planlıyor.