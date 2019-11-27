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27 Kasım 2019 Çarşamba 10:48:33 | Son Güncelleme: 27 Kasım 2019 Çarşamba 11:03:44

Yunanistan'daki Girit Adası'nda 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika: Ege Denizi'nde bulunan Yunanistan'ın Girit Adası'nda 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Türkiye'nin bazı kesimlerinde de hissedildi.

Komu ülke Yunanistan depremle sarsıldı. Girit Adası'nda meydana gelen depremin büyüklüğü AFAD verilerine göre 5,9 olarak ölçüldü. Şiddetli deprem sonucu can ve mal kaybının olup olmadığı henüz bilinmeyen deprem, İzmir'de de hissedildi.

55 KİLOMETRE DERİNLİKTE MEYDANA GELDİ

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Derneği'ne göre; deprem 55 kilometre derinlikte, yerel saatle 09:23'te (TSİ 10:23) yaşandı.

Depremin merkez üssünün Girit Adası'nın kuzeybatısındaki Platanos kasabasına 48 kilometre mesafede olduğu açıklandı.

GEÇTİĞİMİZ GÜN DE ARNAVUTLUK'TA OLMUŞTU

Balkan ülkesi Arnavutluk da dün 6.4 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı. En az 24 kişinin hayatını kaybettiği depremde 600'den fazla yaralı var.

Başkent Tiran'a 32 kilometre mesafedeki Dıraç kentindeki depremden sadece birkaç saat sonra da Bosna Hersek'te 5.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti

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