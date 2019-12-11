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11 Aralık 2019 Çarşamba 07:34:20 | Son Güncelleme: 11 Aralık 2019 Çarşamba 07:35:34

Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı Bakoyannis: Türkiye ile savaşa girersek yalnız kalırız

Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı Bakoyannis, ülkesinin Türkiye ile savaşa girmesi halinde yalnız kalacağını açıkladı.

Yunanistan'da Yeni Demokrasi Partisi milletvekili, eski Atina Belediye Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Dora Bakoyannis, ülkesinin Türkiye ile savaşa girmesi halinde yalnız kalacağını söyledi. Bakoyannis, Türk-Yunan ilişkilerinde siyasi açıdan Kardak krizinin ardından en sorunlu dönemin yaşandığına da vurgu yaptı.
 
Bakoyannis, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

"Eğer Türkiye ile savaşa girersek yalnız kalacağız. Hiç kimse bizim için kendini feda etmez. Fakat diplomatik olarak yalnız değiliz. Önemli nokta bu."
 
"EN SORUNLU DÖNEM"
 
Bakoyannis, Türk-Yunan ilişkilerinde siyasi açıdan Ocak 1996'daki Kardak (İmia) kayalıkları krizinin ardından en sorunlu dönemin yaşandığına işaret etti.
 
Yunanistan'ın bilindikten farklı bir Türkiye gördüğünü belirten Bakoyannis, Türkiye ile ortak süreç üzerinde anlaşılması zorunluluğu olduğunu ifade etti.
 
Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmenin iki ülke arasında kriz varken yapıldığına dikkat çeken Bakoyannis, özellikle kriz halinde tartışma ve iletişim kanallarının açık tutulması gerektiğini belirtti.

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