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23 Aralık 2019 Pazartesi 23:48:18 | Son Güncelleme: 24 Aralık 2019 Salı 00:29:41

Yunanistan'ın eski Başbakanı Aleksis Çipras: Korkuyordum ve Türkiye'ye karşı hep tedirgindim

Yunanistan'ın eski Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye ile ilgili itirafta bulundu. Çiras, başkanlığı döneminde, Türkiye ile savaşmaktan çok korktuğunu dile getirdi. Aleksis Çipras 'Başbakanlığınız döneminde Ege'de sıcak temastan korkuyor muydunuz?' sorusuna 'Eğer korkmuyordum dersem, yalan söylemiş olurum' yanıtını vererek, 'Eğer Türkiye ile bir (sıcak temas) şey yaşanır ise tek başımıza olacağız.

Türk-Yunan ilişkileri ve iki ülke arasındaki sorunlar hakkında açıklamalarda bulunan Yunanistan'ın eski Başbakanı Aleksis Çipras, Avrupa'dan Türkiye'ye yaptırım uygulamasını isterken, şu andaki Yeni Demokrasi (ND) Partisi iktidarını da hazırlıksız olmakla suçladı.

Kendisinin Yunanistan’ı jeopolitik açıdan seviye atlatmayı başardığını öne süren Çipras ''Bunu acilen yapmamız gerekiyordu. Ülkenin devamlılığının olması gerekiyor. Biz öz eleştiriye açığız'' ifadelerini kullandı.

''TÜRKİYE KARŞISINDA HEP TEDİRGİNDİM''

Türkiye karşısında tedirgin olduğunu dile getiren Çipras, ''Avrupa Birliği ihtiyatlı davranıyor. Hükümet de hazırlıksızdı. Bu alanda, geçen dönemde elde ettiğimiz başarının kurbanıyız'' ifadelerini kullandı.

''EGE'DE SICAK TEMASTAN KORKUYORDUM''

Aleksis Çipras ''Başbakanlığınız döneminde Ege'de sıcak temastan korkuyor muydunuz?'' sorusuna ''Eğer korkmuyordum dersem, yalan söylemiş olurum'' yanıtını vererek, ''Eğer Türkiye ile bir (sıcak temas) şey yaşanır ise tek başımıza olacağız. Avrupa yaptırımlarına, hatta vetoya ihtiyaç var. Kimse bize kesin gözüyle bakmamalı'' dedi.

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