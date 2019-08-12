Yunanistan'daki yangın sürüyor: 3 bin turist adayı terk etti

Adada ağaçlık alanda Cumartesi günü başlayan yangın, dün rüzgarın etkisi ile iyice yayıldı. Adanın dörtte birini kül eden yangına karadan 875 itfaiyeci, 318 itfaiye aracı ve 28 yaya birliği; havadan ise 9 uçak, 9 helikopter ve 3 PZL ile müdahale ediliyor. Yangın, adada bulunan 3 bin turistin adayı terk etmesine neden oldu.

Yangın söndürme çalışmalarına ordu kuvvetleri de katıldı. İtfaiyenin yaptığı açıklamaya göre Cumartesi günü saat 19.00´dan, Pazar günü saat 19.00´a kadar adanın 63 farklı yerinde yangın çıktı. Bu yüzden yangın nedenlerini araştırmak üzere İtfaiye memurları yanı sıra adaya `kundaklama olaylarını araştırma´ konusunda uzmanlaşmış ekipler de gönderildi.

(DHA)