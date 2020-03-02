02 Mart 2020 Pazartesi 15:41:56 | Son Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 17:14:35
Yunanistan'daki ırkçılar, Midilli’deki yabancı gazetecilere dayak attı
Yunanistan’ın Midilli adasında fanatik gruplar, Türkiye’den botla gelen göçmenleri görüntülemeye çalışan yabancı gazetecilere saldırdı.
Yunanistan merkezli haber kanalı SKAI TV’deki habere göre, Yunanistan’ın Midilli Adası’ndaki Thermi Limanı’nda bazı fanatik gruplar, Türkiye’den botla gelen ve karaya çıkmaya çalışan göçmenleri görüntüleyen yabancı gazetecilere saldırdı. Darp anları kameralarca kaydedilirken; gazetecilere ait ekipmanların da suya atıldığı görüldü.
DHA
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