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28 Eylül 2019 Cumartesi 19:27:57 | Son Güncelleme: 28 Eylül 2019 Cumartesi 19:40:30

Yunanistan'da mülteci endişesi hakim

Başkan Erdoğan'ın "Kapıları açabiliriz" sözleri, Yunanistan'ın gündeminden henüz düşmedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Avrupa Birliği'nin (AB) verdiği sözleri yerine getirmemesi durumunda kapıların açılabileceğini söylemesi, Avrupa'da büyük yankı uyandırdı.

Mülteci konusunda en büyük endişeyi ise Yunanistan taşıyor. Bunun sebebi ise Türkiye'den çıkan mültecilerin ilk durağının Yunanistan olması.

Yıllardır ekonomik krizle boğuşan Yunanistan'ın, mülteci akınını karşılayabilmesi imkansız.

"TÜRKİYE'YE EK MALİ DESTEK SAĞLAMALI"

Bu gerçeği gören Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ek mali yardımlar sağlaması gerektiğini söyledi.

BM Genel Kurulu Uluslararası İlişkiler Konseyi'nde açıklamalar yapan Miçotakis, "AB, Türkiye'nin milyonlarca mülteciyi barındırdığını dikkate alarak 2019'un ötesine geçecek şekilde Türkiye'ye ek mali destek sağlamalı." dedi.

AA

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