Yunanistan'da corona virüsten ikinci ölüm (Corona virüste son durum)

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 1266'YA YÜKSELDİ



Ülkede, 3 hafta önce patlak veren Covid-19 nedeniyle bilanço ağırlaşmaya devam ederken, bugün bir günde kaydedilen en yüksek ölüm sayısına ulaşıldı. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkent Roma’da düzenlediği basın toplantısında, ülke genelindeki Covid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı.

Ülkede mevcut Corona virüs vaka sayısının 14 bin 955’e çıktığını ifade eden Borrelli, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Corona virüs bulaşanların toplam sayısının ise 17 bin 660 olduğunu bildirdi.

Borrelli, ölü sayısının düne göre 250 kişi daha arttığını ve toplam sayının 1266’ya yükseldiğini belirtti. Sivil Savunma Genel Müdürü, toplam ölü sayısından 890'ının virüsten en çok etkilenen kuzeydeki Lombardiya Bölgesi'nden olduğunu kaydetti. Borrelli, dün 1258 olarak açıkladığı iyileşenlerin sayısının bugün 181 kişi daha artarak 1439'a ulaştığını duyurdu.

İtalya Yüksek Sağlık Kurumu Başkanı Silvio Brusaferro da hayatını kaybedenlerin ortalama yaşının 80 olduğunu bildirdi.

Diğer yandan, Lombardiya Bölgesel Yönetim Başkanı Attilio Fontana, ilk kırmızı bölge ilan edilerek karantinaya alınan Lodigiano'da bugün vaka sayısında hiç artış olmadığını bildirdi.

Corona virüs, İtalya'da en çok yaşlıları etkilerken, La Repubblica gazetesinin haberinde de kuzeydeki Torino'da 97 yaşında bir erkek hastanın 7 günde iyileştiği ifade edildi.

EKVADOR'DA İLK ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ



Latin Amerika ülkesi Ekvador'da yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle 70 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. Ülkede Covid-19 taşıdığı tespit edilen ilk hastanın ölümü, başkent Quito'da basın toplantısı düzenleyen Ekvador Sağlık Bakanı Catalina Andramuno tarafından duyuruldu. Andramuno ayrıca 3 yeni coronavirüs vakası daha görüldüğünü ve Ekvador’daki Covid-19 vakalarının sayısının 23'e yükseldiğini söyledi. Ekvador'da koronavirüs nedeniyle ölen 70 yaşındaki kadın, birkaç hafta önce İspanya’dan ülkesine dönmüş, 29 Şubat’ta yapılan kontrolde Covid-19 taşıdığı tespit edilmişti.

MORİTANYA’DA İLK CORONAVİRÜS VAKASI



Batı Afrika ülkesi Moritanya’da, ilk yeni tip coronavirüs (Covid-19) vakasının tespit edildiği bildirildi. Moritanya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 9 Mart’ta başkent Novakşot'a gelen ve o tarihten bu yana karantinada tutulan bir Avrupa ülkesi vatandaşında dün yeni tip coronavirüs olduğu belirlendi. Sağlık Bakanı Nezir Hamid iki gün önce ülkesinde koronavirüs vakası bulunmadığını açıklamıştı. Moritanya’nın komşuları Tunus, Fas ve Libya, virüsle mücadele kapsamında dün ülke genelinde okulların tatil edildiğini açıklamıştı.

Afrika kıtasında Moritanya ile birlikte Sudan, Gine, Etiyopya, Kenya, Gabon, Fildişi Sahili, Gana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Burkina Faso, Mısır, Cezayir, Nijerya, Senegal, Kamerun, Tunus, Güney Afrika ve Fas’ta da Kovid-19 vakaları görüldü. Kıtadaki 189 virüs vakasının 4’ü ölümle sonuçlandı.

FRANSA'DA SON DURUM



Fransa'da yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a, enfekte sayısı 3 bin 661'e yükseldi. Sağlık Bakanı Olivier Veran, düzenlediği basın toplantısında, Corona virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 18 artarak 79'a ulaştığını belirterek, vaka sayısının da 800'den fazla yükselerek 3 bin 661'e çıktığını, bu hastalardan 154'ünün yoğun bakımda tedavi gördüğünü söyledi. Veran, virüse yakalananların yüzde 98'inin iyileştiğini kaydetti. Salgının ülkede hızlı şekilde yayılmaya devam ettiğini belirten Veran, halkı zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaya davet etti. Bu arada başkent Paris'in önemli simgelerinden Eyfel Kulesi, salgın nedeniyle yeni bir duyuruya kadar ziyarete kapatıldı.

ABD'DE COVİD-19 VAKA SAYISI 1678, ÖLÜ SAYISI 41 OLDU



ABD'de teyid edilen yeni tip Corona virüs (Covid-19) vakasının 1700'e yaklaştığı, ölü sayısının ise 41 olduğu belirtildi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından derlenen son verilere göre, ülkede teyid edilen Covid-19 vaka sayısı 1678 oldu. Rakamlar her geçen gün yükselirken, salgından ölenlerin sayısı ise 41'i buldu.

29 EYALETTE 'ACİL DURUM' İLAN EDİLDİ



ABD genelinde 50 eyaletin 46'sında salgın vakalarına rastlanırken, bu eyaletlerden 29'u acil durum ilan etti. 33 vakanın teyid edildiği Louisiana eyaletinde 4 Nisan'da yapılması planlanan ön seçimlerin, yeni tip Corona virüs salgını nedeniyle 2 ay ertelendiği bildirildi. Louisiana, salgın nedeniyle ABD'de ön seçimleri erteleyen ilk eyalet oldu.

GUATEMALA'DA İLK VAKA



Bu arada bir diğer Latin Amerika ülkesi Guatemala'da da ilk coronavirüs vakası görüldü. Devlet Başkanı Alejandro Giammattei, coronavirüs taşıyan kişinin İtalya'nın kuzeyinden ailesiyle birlikte geldiğini söyledi. Giammattei, "Bu kişiyi ailesiyle birlikte uçaktan iner inmez hastaneye götürmüş olmamız sevindirici." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kolombiya Sağlık Bakanlığı da ülkede Covid-19 taşıyanların sayısının arttığını duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada biri başkent Bogota'da olmak üzere ülkede 3 yeni vakanın görüldüğü ve sayının 16'ya yükseldiği kaydedildi.

ÇİN’DE ÖLÜ SAYISI 3 BİN 193 OLDU



Çin’de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 193’e çıktı. Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Covid-19 nedeniyle ülkede son 24 saatte 13 kişi hayatını kaybetti, 11 yeni vaka tespit edildi. Ülkede salgın nedeniyle yaşanan toplam can kaybı 3 bin 193’e yükselirken, tespit edilen vaka sayısı 3 bin 610’unun durumu ciddi olmak üzere 80 bin 824’e yükseldi.

Şüpheli vaka sayısı 115, müşahade altındaki kişi sayısı 10 bin 879’a gerilerken, bugüne kadar iyileşerek taburcu edilenlerin sayısı 65 bin 541’e çıktı. Diğer yandan Çin’e gelen yabancı ülke vatandaşlarında tespit edilen Covid-19 vakası 7 artarak, 95’e yükseldi. Çin ana karası dışında Hong Kong’da ise vaka sayısı 137’ye çıktı.