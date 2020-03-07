Yunanistan, sınırı geçmek isteyen hamile kadına ateş açıp vurdu

Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenlere, Yunan güvenlik güçleri tarafından yeniden silahla saldırıldı. Türkiye sınırından Avrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenleri şiddet kullanarak durdurmaya çalışan Yunanistan polisinin açtığı ateşte hamile bir kadın ağır yaralandı.

YUNANİSTAN ACIMASIZCA VURUYOR

18 Mart 2016'da imzalanan Türkiye ile AB arasındaki göçmen anlaşmasında Avrupa hiçbir sözünü yerine getirmemişti. Türkiye'nin Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenleri artık engellemeyeceğini açıklamasının ardından Türkiye-Yunanistan sınırına binlerce göçmen akın etti.Yunanistan bu göçmenlerin ülkelerine geçmemesi için şiddet kullanıyor.

Pazarkule Sınır Kapısı yakınlarındaki Karaağaç ilçesinde geçici bir kamp alanı oluşturuldu. Binlerce göçmen sınıra sıfır noktada yer alan bu kamp alanında bekliyor.

ÇOK SAYIDA GÖÇMEN YARALANDI

Gazetecilerin girişine izin verilmeyen kamptan karşıya geçmek isteyen göçmenler Yunanistan sınır polisinin biber gazı, tazyikli su veya mermi kullanarak yaptığı müdahaleyle karşılaşıyor. Bugün de Yunanistan'a geçmek isteyen çok sayıda mülteci bu müdahale nedeniyle yaralandı.

VURULAN HAMİLE KADININ YAŞAYIP YAŞAMADIĞI BELİRSİZ

Edirne üzerinden Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenlere, Yunan güvenlik güçleri tarafından yine ateş açıldı. Mermilerin isabet ettiği göçmenlerden birinin hamile olduğu öğrenildi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği kadın, hastaneye sevk edildi. Bölgeye basın mensuplarının girişine izin verilmediği için sağlıklı bir bilgi alınamıyor.