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06 Aralık 2019 Cuma 15:21:52 | Son Güncelleme: 06 Aralık 2019 Cuma 15:22:20

Yunanistan Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı edecek

Yunanistan, Türkiye ile Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları sınırlandırması konusunda anlaşma imzalayan Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararı aldı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libya'nın Atina Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, Yunan hükümetinin bu konudaki kararının kendisine bildirildiğini ve ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre tanındığını açıkladı.

Kararın, Yunanistan'ın Trablus hükümetine karşı hoşnutsuzluğunun ifadesi olduğunu belirten Dendias, bu adımın Libya'nın Yunanistan'ın koyduğu kurallara riayet etmemesi nedeniyle atıldığını söyledi.

Dendias, sınır dışı kararının Libya ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi anlamına gelmediğine dikkati çekti.

Dışişleri Bakanı Dendias, daha önce anlaşma metnini kendilerine iletmesi için Libya'ya cuma gününe kadar süre vermiş aksi halde Atina Büyükelçisi'nin sınır dışı edileceğini söylemişti.

(AA)

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