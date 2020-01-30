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30 Ocak 2020 Perşembe 16:25:01 | Son Güncelleme: 30 Ocak 2020 Perşembe 16:28:41

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekilini kınadı

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, ırkçı Altın Şafak Partisi Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un Türk bayrağına yaptığı saygısızlığı kınadı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’ndan ırkçı Altın Şafak Partisi Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Türk Bayrağı'na yaptığı saygısızlığa ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, “Yunanistan, Türkiye’nin de sembolü olan bayrağa karşı her türlü saldırıyı şiddetle kınıyor. Neo Nazi’lerin kabul edilemez eylemleri, Yunanistan ve Avrupa’nın geleneklerinden uzaktır ve bugün halen mahkemelerde sanık olan Ioannis Lagos ‘Altın Şafak’ın reklamını yapma gayretindedir. Yunan halkı oylarıyla Altın Şafak’ı parlamento dışında bırakmıştır. Neo Naziler sadece kendilerini temsil ediyorlar” ifadeleri yer aldı.

Irkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos, Belçika’nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AP Genel Kurulu'nun "Yunan Adalarında İnsani Durum" başlıklı oturumunda kağıttan yapılmış Türk Bayrağı'nı yırtmıştı.

(İHA)

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