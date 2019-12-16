Yunanistan da İHA yapacakmış

Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Meclis'te yaptığı konuşmada iddialı ifadeler kullandı.

"YAKINDA YUNAN İHA'SINA SAHİP OLACAĞIZ"

Panagiotopulos özetle şöyle konuştu: “Aristotelio Üniversitesi araştırma ekibinin yetenek ve ustalığından, Avrupa fon fırsatlarından, savunma sanayimizden ve belirli bir zaman çizelgesinden yararlanarak, yakında Yunan İHA’sına sahip olacağız” dedi.

İLK DENEME YAZ AYLARINDA OLACAK

Bakan Panagiotopluos konuşmasının devamında, “Aristotelio Üniversitesi araştırma ekibi şimdiye kadar 3-4 insansız İHA prototipi geliştirdiler ve yaz aylarında Tesalya’da denemeler yapılacak. Türkiye’nin kendi İHA’larını geliştirmesi 15 yıl sürdü, ancak bizim sadece pazılın parçalarını birleştirmemiz gerekiyor ve Yunan çabası yakında sonuç verecek” dedi.

İsrail'den ve ABD'den alacağız

Bakan Panagiotopulos, en kısa zamanda Amerika Birleşik devletleri’nden 3 adet İHA almayı amaçladıklarını ve bununla da Karadeniz’den Libya’ya stratejik izleme kabiliyeti elde edeceklerini, devam eden bir başka programda da iki adet İsrail yapımı İHA alımının da çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.