Yunanistan’da göçmen kampında yangın: 4 ölü, 1 yaralı
Yunanistan’ın Midilli Adasında bulunan Moria Mülteci Kampında çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Yunanistan’ın Midilli Adasında bulunan Moria Mülteci Kampında çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Midilli Adasında bulunan Moria Mülteci Kampında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti. Olayda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
İHA
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