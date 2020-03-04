Yunanistan ateş açtı: 1 düzensiz göçmen öldü 5'i yaralandı

Yunan askerinin, Avrupa'ya gitmek için sınırda bekleyen mültecilere açtığı ateş sonucu 5 mülteci yaralanırken, bir mülteci ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, Türkiye sınır kapılarının açılmasının ardından Avrupa'ya gitmek isteyn mülteciler, sınıra doğru akın etti. Günlerdir tampon bölgenin yakınındaki arazide bulunan mülteciler, Yunan askerlerinin müdahalelerine maruz kalmaya devam ediyor.







YUNAN ASKERİ ATEÇ AÇTI

Bölgede bekleyişlerine devam eden mültecilere, Yunan askeri tarafından bu kez ateş açıldı. Müdahale sonrası bazı mültecilerin yaralandığı öğrenildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yunanlar müdahalelerine gaz bombaları ile devam ederken, bölgeye ambulanslar sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan atılan gaz bombalarından, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu mülteciler etkilenirken, nefes almakta zorluk çekenler oldu.





VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI

Edirne Valiliği, yaşanan olay ile ilgili açıklamada bulunarak şöyle konuştu:

"Pazarkule Kara Hudut Kapısı'nda, Türkiye'den Yunanistan'a geçmek isteyen mültecilerin toplu olarak bulunduğu alanda komisyon üyelerince yapılan inceleme sırasında, Kastanies Sınır Kapısı ile Pazarkule Sınır Kapımız arasındaki bölgede bulunan mültecilere, Yunanistan polis ve sınır birliklerince ses, sis, gaz bombaları, plastik mermi ve gerçek mermiler kullanılarak ateş açılmıştır. Açılan ateş sonucunda mültecilerden 3'ü ayağından, 1'i kasık bölgesinden, 1'i kafasından ve 1'i de göğüs bölgesine isabet eden gerçek mermi sonucu toplam 6 erkek şahıs yaralanmıştır. Göğüs bölgesinden yaralanan şu an için kimliği tespit edilemeyen erkek şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmış ve burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir."



