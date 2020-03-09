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09 Mart 2020 Pazartesi 00:03:49 | Son Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 00:09:16

Miçotakis’e sürpriz teklif: Mülteci çocukları almaya hazırız

Yunanistan'ın, sınır kapısındaki mültecilere insanlık dışı uygulamaları devam ederken Avrupa ülkesinden sürpriz bir teklif geldi. Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, mülteci sorununa ilişkin, 'Hırvatistan, Yunanistan’dan mülteci çocukları almaya hazır' dedi.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Hırvatistan’ın Yunanistan’da mülteci kamplarında yaşayan çocuklardan bazılarını almaya hazır olduklarını açıkladı.

SADECE ÇOCUKLAR ALINACAK, AİLELERİ DEĞİL

Plenkovic, 15 Mart’ta düzenlenecek parti seçimleri öncesi katıldığı Demokratik Hırvat Birliği mitinginde, “Biz her zaman insancıl bir yaklaşım sergiledik ve çocukların özel bir korumaya ihtiyacı var” açıklamasında bulunurken bu kararın özellikle ailesi olmayan çocuklara faydalı olacağını vurguladı. Açıklamasında, “Mantıklı bir insanın çocuklara yardım etmemize karşı çıkacağını sanmıyorum” diyen Plenkovic, çocukların ailelerinin Hırvatistan’a alınmasının söz konusu olmadığını da sözlerine ekledi.

YUNAN ADALARINA ZİYARETTE BULUNACAK

Başbakan Plenkovic, Avrupa Birliği’nin (AB) Avrupa İçişleri Temsilcisi Ylva Johansson’ın, çocukları Hırvatistan’a getirilmesi hakkında değerlendirme yapmak üzere gelecek hafta Yunan adalarındaki mülteci kamplarını ziyaret edeceğini ifade etti.

PEKİ AVRUPA'DAKİ MÜLTECİ ÇOCUKLARIN DURUMU NE?

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Naciye Günseli Öztekin Gelgel daha önce Anadolu Ajansına Avrupa'daki mülteci çocukların durumu ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin birçok örnek karara imza atmasına rağmen mülteci çocuklarla ilgili somut bir karar çıkarmamasının da büyük bir talihsizlik olduğunu dile getiren Prof. Dr. Gelgel, şu ifadeleri kullanmıştı;

"2015'TEN BERİ AB ÜLKELERİNDE KAYBOLAN MÜLTECİ ÇOCUK SAYISI 96 BİNDEN FAZLA"

"Şu anda sadece Almanya'da kayıp 10 bin çocuk var. 2015'ten beri AB ülkelerinde kaybolan mülteci çocuk sayısı 96 binden fazla. 2016'da refakatsiz şekilde Avrupa'ya ulaşan çocuk sayısı 63 bini geçti. Ve bu çocukların nerede olduğuna dair hiçbir bilgi yok.  Avrupa'da yaşayan refakatsiz mülteci çocuk sayısı 170 bin. Bu çocuklar, cinsel istismar, insan kaçakçılığı, şiddet, kölelik ve organ mafyası gibi birçok olumsuz durumla karşı karşıya. Fransa'da ise kaydı bulunup kendisinden haber alınamayan çocuk sayısı 1000. Bu noktada Avrupa'nın adım atması lazım. Bunu çözemezsek ne kadar güvenlik tedbirleri alsak da bu çocuklar önümüzdeki dönemde bir terör örgütünün mensubu olarak karşımıza çıkabiliyor."

İHA-AA

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