Fatih ve Yavuz'un Girit açıklarına dümen kırma ihtimali, Atina’yı hayli ürkütüyor

Türkiye'nin sondaj platformları Fatih ve Yavuz, yeni seferlere hazırlanıyor. Dipkarpaz açıklarındaki faaliyetlerini Türk savaş gemileri refakatinde tamamlayan Yavuz sondaj gemisi, Taşucu Limanı’na döndü. Yavuz’un yine Doğu Akdeniz’de bir başka mevkide sondaj için görevlendirildiği, hazırlıklarını tamamladıktan sonra görev bölgesine hareket edeceği öğrenildi. Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi, bir süredir Kıbrıs adası güneyinde araştırma faaliyetleri yürütüyordu. Resmi bir açıklama olmamakla birlikte Yavuz’un yeni görev yerinin bu bölgede tespit edilen yeni sahalar olabileceği belirtiliyor.

FATİH REZERV BULDU MU

Halen Kıbrıs batısındaki Baf açıklarında bulunan Fatih sondaj gemisi de buradaki faaliyetlerini tamamladı. Rum basını, Fatih’in 170 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfettiğini iddia etmişti. Ancak bu iddia teyit edilmedi. Baf sahasından dönüş için hazırlanan Fatih’in yeni rotası henüz belirlenmedi. Bununla beraber Fatih’in, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler üzerine bir süredir sondaj faaliyetlerine ara verilen Karadeniz’e görevlendirilebileceği belirtiliyor. Türkiye’nin deniz yetki sınırlarını belirlediği Karadeniz’de doğalgaz bakımından zengin yataklar bulunuyor.

ORUÇ REİS YUNAN'I KORKUTTU

Fatih ve Yavuz gemileri yeni görev emirleri için hazırlanırken Doğu Akdeniz’e gelen MTA Oruç Reis araştırma gemisi de görev sahasına gitmek üzere yola çıktı. Antalya açıklarında Türk Donanması refakatinde seyahat eden Oruç Reis’in görev bölgesi açıklanmadı. Ancak Yunanlılar, Oruç Reis’in Girit adası doğusuna dümen kıracağından endişeleniyor. Yunan basını, Türkiye’nin ‘sözde’ Yunan deniz sahalarında araştırma yapmaya hazırlandığına dair haberleri uzun süredir gündemde tutarken, bu bölgede araştırma yapan ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü’nün araştırma gemisi Bilim-2 de Yunan donanmasınca yakın markaja aldı. Yunan basınında, Türk araştırma ve sondaj gemilerine ‘müdahale’ dahil tehlikeli çağrılar yapılıyor.

Newsbomb isimli internet portalının haberi

Doğu Akdeniz’de Türkiye etkisinden ürken Yunan medyası, Mavi Vatan hazımsızlığını yansıtan düzinelerce habere imza attı. Newsbomb isimli internet portalı, ''Türkiye sıcak olay için tuzak kuruyor: Mavi Vatan fotoğrafı ile propaganda'' başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mavi Vatan haritalı görüntüsünü hatırlatarak, Deniz Harp Okulu’nda bahriye öğrencilerinin Sancaktar gemisindeki helikopter platformuna ‘Mavi Vatan’ yazdığını anımsattı.

Site, ''Yunan hükümeti ve askeri yetkililerin bu propagandaya cevap verecek şekilde hazırlanmaları ve uykudan uyanmaları gerekiyor. Artık utangaçlık değil, gerekli cevapların verilmesi vaktidir'' ifadelerini kullandı. Yunan Dimokratia gazetesinde ise Türkiye’nin Akdeniz’deki doğalgaz-petrol arayışlarının Ege’ye de sıçrayabileceği belirtilirken, Yunan kıta sahanlığında araştırma yapmaya kalkışan Türk gemilerinin caydırılması konusunda gerekli emirlerin verildiği iddia edildi.

GEREKİRSE YENİ GEMİ

Türkiye şu ana kadar donanma gücüyle olduğu kadar, gerek sondaj gerekse araştırma faaliyetleri kapsamında Doğu Akdeniz’deki varlığını sürdürmeye kararlı. Bölgede Rum Yönetimi ve Yunanistan ekseninde devam eden oldu-bitti çabaları yakından takip ediliyor. Gerilimin artırılması halinde Türk donanması Doğu Akdeniz’de daha da ‘görünür’ olacak. Bu faaliyetler kapsamında gerektiğinde yeni araştırma ve sondaj gemileri satın alımı dahil her türlü planlama yapılmış durumda. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon araştırma ve sondaj faaliyetleri, olası tacizlere karşı, Türk donanması refakatinde devam ediyor.

(Yeni Şafak)