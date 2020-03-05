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05 Mart 2020 Perşembe 15:07:19 | Son Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 15:13:06

Yunan'ın barbarlığı uydu görüntüsüyle tescillendi! Suriyeli sığınmacının öldürülmesiyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı

Yunan askerlerinin vurduğu Suriyeli sığınmacıyla ilgili görüntüleri inceleyen İngiltere merkezli adli araştırma kuruluşu Forensic Architecture, olayın yerini ve zamanını teyit etti.

İngiltere merkezli adli araştırma kuruluşu Forensic Architecture, Suriyeli sığınmacının Yunan güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili ayrıntıları doğruladı. Forensic Architecture’ın olayla ilgili hazırladığı dosya videoda, 22 yaşındaki Suriyeli sığınmacının vurulduğu andan itibaren çevredekiler tarafından çekilmiş cep telefonu görüntüleri analiz edildi.

Kuruluş, görüntülere ait teknik incelemesi sonucunda, Yunan makamlarının yalanladığı olayın 2 Mart Pazartesi sabah 08.00 sularında gerçekleştiğini doğruladı.

Çok sayıda görgü tanığıyla ve kurbanın aile fertleriyle görüşen Forensic Architecture, ifadeleri karşılaştırarak olayın gerçekleşme sürecini belirledi.

Öldürülen gencin de aralarında bulunduğu bir grup sığınmacının 1 Mart akşamı Meriç Nehri'ni geçtiğini ve nehrin batı yakasında Türkiye'ye ait bir toprak parçasında gecelediğini belirten Forensic Architecture, kurbanın nehir kıyısında kamp ateşi başında çekilmiş son fotoğrafına da ulaştı.

Uydu görüntüleriyle karşılaştırıldı

Sığınmacıların sabah saatlerinde Yunan sınırındaki tel örgüyü geçmeye çalıştığını aktaran Forensic Architecture, Suriyeli gencin de bu sırada vurulduğunu kaydetti.

Sığınmacı gencin vurulduğunun fark edilmesiyle çekilmeye başlanan görüntüleri adım adım inceleyen Forensic Architecture, görüntülerdeki coğrafi özellikleri, bitki örtüsünü ve belirgin yapıları uydu görüntüleriyle karşılaştırarak olay yerini doğruladı.

Yunan sınır güvenlik güçlerinin, olay gününde Meriç Nehri'ni geçemeye çalışan sığınmacılara karşı gerçek mermi kullandığının belgelendiğini vurgulayan Forensic Architecture, silahlandırılmış yerel halkın da olay yeri yakınlarında sığınmacılara karşı kullanıldığına ilişkin haberlerin altını çizdi.

Yunan Sözcü Petsas yalanlamıştı

İngiliz Channel 4 televizyonuna konuşan görgü tanıkları, olay günü Yunan güvenlik güçlerinin önce havaya ateş ettiğini, ardından da aşağıya doğru ateş etmeye başladığını aktarmıştı.

Yunan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, Suriyeli sığınmacının öldürüldüğünü yalanlamış ve olayın "Türk propagandası" olduğunu iddia etmişti.

Olayda hayatını kaybeden Suriyeli sığınmacının cenazesi 4 Mart’ta Kilis üzerinden ülkesine geri gönderilmişti

Yunanistan’dan yabancı gazetecilere “göçmen” baskısı

Son dakika gelen bilgilere göre Yunanistan polis ve istihbaratının, göçmenlere sınır kapısında uygulanan şiddet görüntülerini engellemek için yabancı basın mensuplarına baskı yaptığı öğrenildi. Yunan polis ve istihbarat yetkililerinin yabancı gazetecilerin ofislerine giderek, şiddet görüntülerini haber olarak verilmemesini istediği aksi durumda Yunanistan'da görev yapmalarına zorlaşacağı tehdidinde bulundukları kaydedildi.

Son dakika haber: Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenler, Yunanistan sınır kapısında bir hafta boyunca gazla, coplarla, plastik ve gerçek mermilerle engelleniyor. Yunan polisinin açtığı ateşle iki göçmen öldü, çocuk ve kadınların da aralarında olduğu çok sayıda göçmen ise yaralandı. Sınır bölgesinden gelen görüntüler tüm dünyanın tepkisini çekerken, Yunanistan polisi ve istihbaratının mültecilere uygulanan şiddet haberlerini engellemek için yabancı gazetelerin temsilcilerine baskı yaptığı öğrenildi.

GÖRMEYİN, GÖSTERMEYİN

Yunan polisi ve istihbaratının ekipler halinde yabancı gazetecileri ofislerinde olaylarla ilgili bilgilendirme adı altında görüşme yaptıkları öğrenildi. Kontrolsüz göç dalgasının Avrupa'yı etkilememesi bu müdahalelerde bulunmak durumunda kaldıkları gerekçesini öne süren Yunanistan polis ve istihbaratının, gazetecilerden yaşanan ölüm ve yaralama olaylarının haberleştirilmemesini istediği kaydediliyor.

GÜVENLİĞİ TEHDİT GÖRÜRÜZ

Çocuk ve kadınların da aralarında olduğu mültecilere yapılan sert müdahaleleri bile haklı gösterme gayretinde olan Yunanistan polisi ve istihbaratı, yapılanların olağan karşılanması gerektiği değerlendirmesi yaptığı ifade edildi. Tüm yayınları takip ettiklerini, Yunanistan'ın güvenliği ve çıkarları için olumsuz haberler görülmesi halinde kasıt aranacağı ve bu durumdaki yabancı medya kuruluşlarının da ülkeden çıkarılmasının dahi söz konusu olabileceği uyarısı yapıldığı belirtildi.

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