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16 Temmuz 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 16 Temmuz 2019 Salı 10:53:04

Yunan'da Bora ve S-400 korkusu

S-400’ün Türkiye'ye sevkıyatına başlanmasıyla birlikte, Yunanistan'ı panik havası sardı. Ülke basınında "Türkiye'nin hem Bora’sı hem de S-400’ü var. Rusya'dan balistik füze almalıyız" şeklinde haberler yer aldı.

Rusya’dan satın alınan dünyanın en gelişmiş hava savunma sistemi S-400’ün Türkiye’ye sevkıyatı sürüyor. Türk ordusu, milli imkânlarla geliştirilen silah sistemlerinin yanında sonbaharda kurulumu yapılması beklenen S-400’lerle dünyanın sayılı güçlerinden biri haline gelecek. Bu durum Türkiye’ye karşı Ege ve Akdeniz’de saldırgan bir politika izleyen Yunanistan’da büyük korkuya neden oldu. 

'S-300’LER GELİŞTİRİLMELİ' 

Yunanistan’ın önemli haber sitelerinden Pentapostagma’nın yayınladığı haberde, “Türkler Amerika'dan ültimatom aldığından beri, Ruslar silah sistemlerini çok uygun fiyatlara sunmaya başladılar. Dolayısıyla bir indirim dönemi var. Bu yüzden Yunanistan olarak hızlı hareket etmeli ve 2 yıldır yapmadığımız şeyi yapmalıyız. Burada S-300 sistemlerimizi gereken seviyede geliştirmekten söz ediyoruz” ifadeleri kullanıldı. Haber sitesi ayrıca Türkiye'ye karşı hazırlıklı olma çağrısı yaptı. Pentapostagma, Türkiye'nin ürettiği Bora füzelerine de detaylıca değindi. Haberde, “S-400 sistemi haricinde bir de 280 kilometre menzilli Bora füzelerini dikkate almamız gerekiyor. Bora füzeleri eğer belli noktalara konuşlandırılırsa, Yunan başkentini bile tehdit edebilir” denildikten sonra “Bu yüzden az sayıda bile olsa İskender-M balistik füzesi satın almayı düşünmeliyiz” yorumu yapıldı. 

'KİMSE BİZİ KURTARAMAZ' 

Türkiye'nin askeri üstünlüğüne dikkat çekilen haberde, “Eğer Türkler şu anda Yunanistan topraklarını açıkça tehdit eden silahlarla üstünlüğü ele geçirmişse, yurtdışından gelecek hiçbir yatırım veya destek bizi kurtarmayacaktır” denildi. Türkiye'nin Akdeniz'de petrol arama çalışmalarını hazmedemeyen Pentapostagma haddini aşarak, “Yeni Osmanlıların Akdeniz'deki 'yayılmacı' hırslarından dolayı kendimizi olabildiğince hızla donatmalıyız” diyerek Yunanistan'daki panik havasını gözler önüne serdi.

RUSYA'DAN SİLAH ALMAYI DÜŞÜNÜYORLAR

MÜRTED'E İKİ UÇAK DAHA İNDİ

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sisteminin sevkıyatı, dördüncü gününde devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sevkıyat kapsamında 8. ve 9. uçağın, Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Mürted Hava Meydanı'na indiği duyuruldu. Geçtiğimiz cuma günü başlayan sevkiyat kapsamında ilk gün 3, cumartesi günü bir, pazar günü de yine 3 uçak Rusya'dan S-400 sisteminin parçalarını getirmişti. 

İSRAİL SEVKIYATI UZAYDAN İZLİYOR

ABD ve Yunanistan gibi İsrail de, S-400 teslimatını yakından takip ediyor. Sevkıyatın başlaması İsrail'de de paniğe neden oldu. Bu ülkeye ait Imagesatintl uydusu, Rusya’nın Türkiye’ye gönderdiği S-400 parçalarının Ankara’daki görüntülerini ve konumlarını paylaştı. Görüntüler bir savunma sanayii sitesinde yayınlandı. 

AB'YLE AKDENİZ'İ GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’yle telefon görüşmesi yaptı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Mogherini görüşmede Doğu Akdeniz konusunu ele aldı.

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