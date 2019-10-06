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06 Ekim 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 06 Ekim 2019 Pazar 00:50:16

Yunan'a Pompeo gazı

ABD Dışişleri Bakanı’nın Atina'yı ziyareti sırasında Yunanlar, Pompeo'yu Amerikan bayrağı yakarak protesto etti. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Doğu Akdeniz’deki yağmayı engelleyen Türkiye’yi ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'ya şikâyet etti. Pompeo, skandal açıklamayla Türkiye’ye gözdağı vermeye çalıştı.

Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarını yağmalamak isteyen Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Türkiye’nin, bölgede uluslararası hukuktan doğan haklarını kullanmasına karşı birçok provakasyona ve tahrike girişti. Bununla yetinmeyen Yunanlar ve Rumlar, Türkiye’yi defalarca ABD ve AB ülkelerine şikâyet etti. Ancak Türkiye’nin kararlı tutumundan taviz vermemesi, bu çabalarını boşa düşürdü. 

ABD’NİN DE ÇIKARI VAR

Türkiye’nin gücünden korkan Yunanistan’ın yeni Başbakanı Kiryakos Miçotakis de Aleksis Çipras gibi aynı yönteme başvurdu. Miçotakis, Atina'yı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'ya Türkiye'yi şikâyet etti. Yunan Başbakanı, Türkiye’nin Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin egemenliğini ihlal ettiğini savundu ve Washington'dan çözüm için ağırlığını koymasını istedi. ABD'nin de Doğu Akdeniz'de çıkarı olduğunu belirten Miçotakis, Rum Yönetimi'nin tek isteğinin apaçık ortada olan uluslararası hukukun uygulanması olduğunu öne sürdü. Mike Pompeo ise ortak basın toplantısında, Washington’la Atina arasındaki ilişkilere atıfla, “Bugün iki ülke arasındaki ilişki hiç bu kadar güçlü olmamıştı. Yunanistan'ın bölgede istikrar adına bir dayanak noktası olmasını sağlamak için birlikte çalışabileceğimize eminim” dedikten sonra “Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri yasadışıdır. Kabul edilemez” tehdidini savurdu.

‘POMPEO EVİNE DÖN’

Bu arada Pompeo'nun ziyareti sırasında bir grup Yunan, ABD Atina Büyükelçiliği'nin önünde gösteri düzenledi. Kent merkezindeki Sintagma Meydanı'nda toplanan ve Amerikan bayrağı yakan öfkeli kalabalık, Atina’yla Washington arasında yenilenen savunma anlaşmasını da protesto etti. Ellerinde “Halkların katili ABD”, “Pompeo evine dön” “ABD-Yunanistan anlaşmasına hayır” yazılı pankartlar taşıyan göstericilere polis sert müdahalede bulundu.

ANKARA’NIN TAVRI NET! AKDENİZ’DE SONDAJ ZAMANI

Fatih’in ardından Yavuz da yarın Akdeniz’de sondaja başlıyor. Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaşan milli sondaj gemisi, Ocak 2020'ye kadar çalışmalarını sürdürecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mersin’den demir alarak Akdeniz’de Güzelyurt-1 kuyusuna doğru ilerleyen Yavuz sondaj gemisiyle ilgili önceki gün paylaşımda bulunmuştu. Bakan Dönmez Twitter mesajında, Yavuz’un Akdeniz’de Finike-1 kuyusunda faaliyetlerine devam eden Fatih sondaj gemisini selamlama fotoğrafına yer vermişti. Yavuz dün Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaştı. Gelişmeye yine sosyal medya hesabından duyuran Bakan Dönmez, “Konum sabitleme çalışmalarına başlayan gemimiz, tüm hazırlıklarını tamamladıktan sonra en kısa sürede sondaja başlayacak inşallah” ifadelerini kullandı. Yazılı Seyir Uyarı Sistemi'ne göre, Yavuz sondaj gemisinin Akdeniz'de Ocak 2020'ye kadar çalışmalarına devam etmesi bekleniyor. Rum yönetiminin tehditlerine karşı Yavuz hem havadan hem de denizden koruma kalkanı oluşturuldu.

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