Yunan vatandaşı oldular

YUNANİSTAN'DA EVLERİ VAR

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, Hanks ve ailesine vatandaşlık verilmesini öngören kararnameyi imzaladı. Kararın Hanks’in Yunanistan ve Yunan kültürünün tanıtımına katkısı nedeniyle alındığı belirtildi. İçişleri Bakanı Takis Teodorikakos, ünlü aktörün Temmuz 2018'de Attika bölgesinde 74 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınlarına büyük ilgi gösterdiğini ve sorunun küresel medyaya taşınmasına yardımcı olduğunu söyledi. Teodorikakos ayrıca Antiparos bölgesinde evi bulunan ve yazlarını burada geçiren Hanks'in Yunanistan'ın tanıtımına katkıda bulunduğunu söyledi.





