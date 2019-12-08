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08 Aralık 2019 Pazar 23:25:06 | Son Güncelleme: 08 Aralık 2019 Pazar 23:41:41

Yunan savaş pilotu olan Loannis Nikitas Türk gemisini hedefe kilitledi!

Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki kararlı, dik duruşu Rum Yönetimi ve Yunanistan'ı çıldırtmaya devam ediyor. Yunan savaş pilotu olan Loannis Nikitas, sosyal medyada küstah bir paylaşımda bulundu.

Gerginliği her geçen gün artırmaya çalışan Yunanistan hadsizlikte sınır tanımamaya devam ediyor.

Yunanistan'ın savaş pilotu Loannis Nikitas, Türkiye'nin savaş gemisini hedefe kitleyerek skandal bir olaya imza attı. Nikitas, Türk gemisinin hedef alındığı kokpit görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. 

YUNAN PİLOT: TÜRKLER BU DİLDEN ANLAR

Savaş pilotu Nikitas, yaptığı paylaşımda ''Türkler bu dilden anlar'' şeklinde ifadeler kullanarak ne derecede aciz bir duruma düştüklerini resmen gözler önüne serdi.

Yunan pilot Loannis Nikitas paylaşımı

Yunan pilotun Türk fırkateynini hedefe kitlediği anlar.

(Haber7)

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