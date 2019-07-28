  • Bist 100
    102837
  • Dolar
    5,6691
  • Euro
    6,3392
  • Altın
    256,4890
İstanbul
22 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Katil İsrail Filistin'in elektrik borcunu vergilerden kesecek Katil İsrail Filistin'in elektrik borcunu vergilerden kesecek
Fenerbahçe, Barış'ı yine kiraladı! Fenerbahçe, Barış'ı yine kiraladı!
İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı
Yunan basınını panikleten gelişmeler... "Yeni bir Mart 1987 vakasıyla karşı karşıyayız" Yunan basınını panikleten gelişmeler... "Yeni bir Mart 1987 vakasıyla karşı karşıyayız"
Kanalizasyon inşaatında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti Kanalizasyon inşaatında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'da tekne batması sonucu 1 kişi boğuldu Afyonkarahisar'da tekne batması sonucu 1 kişi boğuldu
Pakistan Afganlara vize sınırlaması getirdi Pakistan Afganlara vize sınırlaması getirdi
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Yalçın Gülhan son yolculuğuna uğurlandı Yeşilçam'ın usta oyuncularından Yalçın Gülhan son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika... Fatih Sultan Mehmet Köprüsü trafiğe açıldı Son dakika... Fatih Sultan Mehmet Köprüsü trafiğe açıldı
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Arakçi: İran'ın petrol ihracatına herhangi bir müdahale, anlaşmaya aykırı İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Arakçi: İran'ın petrol ihracatına herhangi bir müdahale, anlaşmaya aykırı
Motosikletle zipline yaptı Motosikletle zipline yaptı
Teslim olan terörist PKK'daki tükenişi anlattı: Güven sorunu had safhada Teslim olan terörist PKK'daki tükenişi anlattı: Güven sorunu had safhada
Bakan Soylu: Geçici koruma statüsündeki hiçbir Suriyelinin sınır dışı edilmesi söz konusu değil Bakan Soylu: Geçici koruma statüsündeki hiçbir Suriyelinin sınır dışı edilmesi söz konusu değil
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden deport açıklaması Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden deport açıklaması
Ege'de turizm yoğunluğu katlanacak Ege'de turizm yoğunluğu katlanacak
Türk Tank Çıkarma Gemisi TCG Bayraktar Barselona'da Türk Tank Çıkarma Gemisi TCG Bayraktar Barselona'da
Ruhani'den İngiltere Başbakanı Johnson'a tebrik mesajı Ruhani'den İngiltere Başbakanı Johnson'a tebrik mesajı
Trump’tan Fransız şarabı vergisi tehdidi Trump’tan Fransız şarabı vergisi tehdidi
"AB'nin bölgeye donanma göndermesi düşmanlık mesajı taşıyor" "AB'nin bölgeye donanma göndermesi düşmanlık mesajı taşıyor"
Afganistan'da 10 Taliban üyesi öldürüldü Afganistan'da 10 Taliban üyesi öldürüldü
Afrin'de patlama: 1 ölü, 16 yaralı Afrin'de patlama: 1 ölü, 16 yaralı
Hong Kong'da protestolar devam ediyor Hong Kong'da protestolar devam ediyor
Bakan Soylu'dan şehit eşine: O kahraman, sen de kahramansın Bakan Soylu'dan şehit eşine: O kahraman, sen de kahramansın
Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

28 Temmuz 2019 Pazar 18:29:05 | Son Güncelleme: 28 Temmuz 2019 Pazar 19:02:49

Yunan basınını panikleten gelişmeler... "Yeni bir Mart 1987 vakasıyla karşı karşıyayız"

Fatih, Yavuz ve Barbaros’un ardından sismik araştırma gemisi Oruç Reis’in de rotayı Akdeniz’e kırması, Yunan basınının manşetlerinde geniş yer tutmaya devam ediyor. Türkiye’nin Kızılhisar (Meis, Kastellorizo) bölgesinde araştırma faaliyeti yürüteceğini yazan Yunan basını, 'Öyle görünüyor ki, yeni bir Mart 1987 vakasıyla karşı karşıyayız.' yorumunda bulundu.

TM Dijital Haber Merkezi

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri, Yunan basınının manşetlerini süslemeye devam ediyor. Türkiye’nin Akdeniz’deki Kızılhisar (Meis ya da Kastellorizo diye de bilinir) bölgesinde gerçekleştireceği sondaj faaliyetini öne çıkaran Yunan basını, “Savaş oyunları yine başlıyor, fakat bu sefer sonuçlarını kestirmek çok güç.” diye yazdı.

Yunanistan’ın Pronews haber sitesinde yer alan makalede, milli petrol şirketi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) Türk donanmasından “koruma/refakat” talep ettiği yazıldı.

Türkiye’nin Rodos’un güneyi ile Kızılhisar’ın doğusunu kapsayan 28 ve 29’uncu meridyenler arasında sismik araştırma faaliyeti gerçekleştireceğini belirten gazete, bu çalışmanın 15 Ağustos ile 10 Eylül tarihleri arasında yapılacağını aktardı.

“YENİ BİR MART 1987 İLE KARŞI KARŞIYAYIZ”

Kızılhisar bölgesini Yunanistan’ın Ege’de, Türkiye’nin ise Akdeniz’de konumlandırdığını vurgulayan Pronews, “Yunanistan’ın kendi kıta sahanlığında Türkiye’nin arama faaliyeti yapamayacağını” öne sürerek “Öyle görünüyor ki, yeni bir Mart 1987 vakasıyla karşı karşıyayız.” satırlarına yer verdi.

MART 1987’DE NE OLMUŞTU?

12 Mart 1976 tarihinde Ege’deki mevcut sorunların büyümesini önlemek için varılan Bern Mutabakatı, Mart 1987’ye kadar sürdürüldü. Söz konusu mutabakat bu tarihten sonra dönemin Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu tarafından tanınmamış ve Yunanistan tek yanlı olarak petrol araştırmalarına devam etmişti.

Bern Mutabakatı’nın geçersiz olduğunu iddia eden dönemin Yunanistan hükûmetinden yapılan açıklamada, “Yunan kıta sahanlığında nerede, ne zaman araştırma ve sondaj faaliyeti yapılacağına Yunan hükûmeti karar verir.” ifadelerine yer verilmişti.

Bunun karşısında sessiz kalamayacağını açıklayan Türkiye, donanmasını Ege’de savaş konumuna geçirmiş ve bir araştırma gemisini bölgeye göndererek “Yunanistan’ın tartışmalı sularda petrol araştırma faaliyetine girmesi halinde kendisinin de benzer faaliyetlere başlayacağını” açıklamıştı.

Yunanistan’ın Ege Denizi’ni bir Yunan gölüne dönüştürme çabası içine girmesine tepki gösteren Türkiye’nin bu kararlılığını gören Papandreu, Türkiye’yi “Yunanistan’a karşı saldırgan emeller beslemekle” suçlamaya çalışmıştı.

İki ülke arasındaki gerginlik, Yunanistan’ın tartışmalı bölgelerde petrol arama faaliyetlerine girişmeyeceğini açıklaması ile giderilmişti.

Yunan basını manşetlerine taşıdı: Yeni bir Mart 1987 vakasıyla karşı karşıyayız
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ulaşıma açıldı
Dünyaya böyle gözdağı verdi: Daha da ileri gideceğiz ve...
Yangında ev küle döndü, Türk bayrağı zarar görmedi
Katil Netanyahu bu kez fena köşeye sıkıştı!
"Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı idam edilebilir"
FSM'deki çalışma sona erdi! Saat 18.00'de ulaşıma açılacak
Stratejik hata ABD'ye pahalıya mal oldu
Şırnak ve Ağrı'da 8 terörist etkisiz hale getirildi
CHP'de 1. derecede skandal torpil! Başkandan komik savunma!
Genç kızı sokak ortasında darp eden zanlı tutuklandı
Şehidimizin ismini dağlara yazdılar
'Füze avcısı' ve 'Korkut'a güç katacak! 'Atom' göreve başlıyor
KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
'Aplysia depilans'lar Gökçeada'da görüntülendi
Yaşar Büyükanıt'ın sağlık durumu hakkında açıklama
Rusya Büyükelçisi: Türkiye vatandaşlarına yönelik yeni vize kolaylığının yürürlüğe girmesi için birkaç güne ihtiyaç var
Galatasaray ve Trabzonspor'un eski futbolcusu ölümden döndü
"Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı, iş dünyası adına müjdedir"
Minik fenomen Burak
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ