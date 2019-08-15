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15 Ağustos 2019 Perşembe 12:53:37 | Son Güncelleme: 15 Ağustos 2019 Perşembe 13:07:56

Yunan basını yazdı: Türkiye, Atmaca füzelerini sessiz sedasız şekilde donanma envanterine aldı

Yunan basını, “Ege’de stratejik değişiklik: Türkiye, Atmaca Blok-1’leri ateşliyor” başlıklı bir haberinde Türkiye’nin Atmaca Blok-1 deniz füzelerini “sessiz sedasız bir şekilde” donanma envanterine soktuğunu yazdı. Füzelerin beş yıl içerisinde Türk donanması tarafından kullanılacağını belirten gazete, Atmaca’nın 200+ kilometrelik menziliyle güvenli bölgeden atış yapabileceğini yazdı.

TM Dijital Haber Merkezi

Yunanistan merkezli yayın yapan ProNews, Türkiye tarafından tasarlanan, geliştirilen ve üretilen Atmaca Blok-1 deniz füzelerinin “sessiz bir şekilde” Türk donanması envanterine eklendiğini yazdı.
 
“EGE’DE STRATEJİK DEĞİŞİKLİK”
 
Atmaca Blok-1’in gemiden gemiye ve gemiden karaya fırlatılabilme özelliklerine dikkat çeken ProNews, bu füzelerin ilk olarak mevcut RGM-84’lerin yerine hizmete alınacağını aktararak “Ege’de stratejik değişiklik: Türkiye, Atmaca Blok-1 deniz füzelerini ateşliyor” başlığına yer verdi.
 
“İLK ATMACALAR TCG KINALIADA’YA”
 
Söz konusu haberde, ilk Atmaca füzelerinin, MİLGEM Projesi kapsamında üretilen ADA sınıfı korvetlerin dördüncüsü olan TCG Kınalıada’ya (F-514) konuşlandırıldığı bildirildi.
 
“GÜVENLİ MESAFEDEN VURABİLECEK”
 
Atmaca Blok-1’lerin Roketsan’ın yükleniciliğinde Türk Deniz Kuvvetleri’ne önemli bir kabiliyet kazandıracağını ifade eden Yunan gazete, bu anlamda radar istasyonları, petrol istasyonları, limanlar ve karargâhların güvenli bir mesafeden rahatlıkla vurulabileceğini kaleme aldı.
 
“BEŞ YIL İÇİNDE BÜTÜN DONANMA KULLANACAK”
 
Atmaca’nın gelecek beş yıl içerisinde Türk donanmasındaki her araca ekleneceğini aktaran gazete, bunlar içinde yer alan (Reis sınıfı) Tip 214TN denizaltılara dikkat çekti.
 
Roketsan’la 2009 yılında imzalanan anlaşma ile çalışmalarına başlanan Atmaca’nın test atışlarının Kasım 2018’de sona erdiği ve aynı ay içerisinde (aslında 29 Ekim 2018) seri üretimine geçildiğini okuyucularıyla paylaşan gazete, Atmaca Blok-1’in 200+ kilometrelik menziline dikkat çekerek çeşitli özelliklerini aktardı.
 
İLK DEFA IDEF 2019’DA SERGİLENMİŞTİ
 
Dünyadaki muadillerinden üstün özelliklere sahip olan Atmaca, ilk defa 14’üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF’19) sergilenmiş ve bir ilâ bir buçuk yıl içerisinde gemilerde görülmeye başlanacağı bildirilmişti.

Yunan basınında panik! Türkiye sessiz sedasız envantere aldı
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