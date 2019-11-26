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26 Kasım 2019 Salı 20:35:09 | Son Güncelleme: 26 Kasım 2019 Salı 20:46:23

Yunan askerleri tarafından darp edilen mülteciler yaşadıklarını anlattı!

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir süre önce yakalanan düzensiz göçmenlerden biri, Yunan askerleri tarafından gözlerinin bağlanıp ellerinde sigara söndürüldüğünü iddia etti.

Yunanistan'dan Türkiye'ye geri itildiklerini belirten düzensiz göçmenler yaşadıklarını anlattı.

Pakistan uyruklu 31 yaşındaki Musaddiq Javed, 18 kişilik grupla Yunanistan'a geçtikten sonra İskeçe'ye kadar yürüdüklerini, araçla Kavala'ya giderken polis tarafından yakalandıklarını belirtti.

Polis tarafından askere teslim edildiklerini ifade eden Javed, askerlerin telefonunu ve üzerindeki bir miktar avroyu aldığını, Türk paralarını yırttığını iddia etti.
Pakistan'daki ailesine bakmak zorunda olduğu için Avrupa'ya gitmek istediğini belirten Javed, şu iddialarda bulundu:

"Askerler beni bir odaya götürdüler. Gözlerimi bağladılar. Ellerimde sigara söndürdüler. Ayaklarıma vurdular. Daha sonra bizi nehirden Türkiye'ye geri gönderdiler. Dört gün Yunanistan'da kaldık. Yemek vermediler, istediğimizde bizi dövdüler. Türkiye'de bize iyi baktılar."

"KÖYLÜLER BİZE KIYAFET VERDİ"

Fas uyruklu Muhammed Nainiya da Yunan askerleri tarafından ormanlık alanda darbedildiklerini öne sürdü.

Yunan askerlerinin telefonuna ve 700 avro parasına el koyduğunu ileri süren Nainiya, "Bizi bir askeri araçla nehir kenarına getirdiler. Bota bizi 20'şer kişi bindirip sopayla kafamıza vura vura karşıya geçirdiler. Kıyafetlerimizi de aldılar." iddiasında bulundu.

Nainiya, şunları söyledi:

"Daha sonra Türkiye'ye geçtikten sonra kilometrelerce yürüyerek bir köye geldik. Edirneli köylüler bize kıyafet verdi. Jandarma bizi teslim aldı, doktora götürdü. Doktor beni muayene ettiğinde ayağımda 3 kırık olduğunu, ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Ameliyat oldum. Bir hafta hastanede yattım."

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