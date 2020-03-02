02 Mart 2020 Pazartesi 12:48:46 | Son Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 12:51:05
Yunan askeri sınırda göçmen vurdu! Sırtından vurulan bir göçmen hayatını kaybetti
Avrupa'ya gitmek için sınıra giden ve geçmek isteyen göçmenlere Yunanistan müdahale etti. Sırtından vurulan bir göçmen hayatını kaybetti.
Avrupa'ya gitmek için sınıra giden ve geçmek isteyen göçmenlere Yunanistan müdahale etti. Sırtından vurulan bir göçmen hayatını kaybetti.
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