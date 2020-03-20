Yunan, 3 yaşındaki sığınmacıyı ağlattı

Sınırda bekleyen sığınmacılara yoğun göz yaşartıcı ve biber gazlarıyla müdahalede pek çok sığınmacı yaralandı, yüzlerce sığınmacı gazdan etkilendi. Gazdan etkilenenler arasında en dikkati çekeni, sığınmacı bir çocuktu. Mehmetçikle oyunlar oynarken önceki gün görüntülenen, Mehmetçiğin kucağından indirmediği 3 yaşındaki sığınmacı çocuk, aynı günün akşamında Yunanistan’ın attığı gazdan etkilendi. Gözyaşı döken sığınmacı çocuk, ailesi tarafından alandan uzaklaştırdı.