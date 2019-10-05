YPG'ye bir haftada 300 TIR silah daha

ABD, Suriye'de terör örgütü “DEAŞ ile mücadele” bahanesi adı altında terör örgütü YPG/PKK'ya destek vermeyi sürdürüyor. Sevkıyatlar, Türkiye’nin terör örgütünü Fırat’ın doğusundan söküp atacak operasyon için Başkan Erdoğan’dan emir beklediği şu günlerde daha da hızlandı.

HAREKÂT KORKUSU

Terör örgütüne askeri ve lojistik destek sağlayan ABD güçleri, bu kapsamda son bir hafta içinde, Suriye-Irak sınırındaki Simelka kapısından terör örgütü işgalindeki bölgelere 300 TIR daha gönderdi. TIR’larda ağır silah ve mühimmatın yanı sıra, üs inşasında kullanılan “TWall” adlı dayanıklı hazır beton bloklar, arazi araçları, jeneratörler, çok miktarda yakıt tankeri de yer aldı. Bölgeye son bir hafta içinde giriş yapan konvoylar, taşıdıkları malzemeleri ABD'nin bölgedeki çeşitli üslerine dağıttı. DEAŞ’la mücadeleyi gerekçe göstererek 2015'ten bu yana PKK/YPG’ye askeri destek veren ABD'nin, Suriye'de halen 18 üs ve askeri noktada 2 bin civarı personeli bulunuyor.

ÜÇÜNCÜ KARA DEVRİYESİ TAMAM

Terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Fırat'ın doğusunda, Türkiye’yle ABD tarafından Güvenli Bölge tesisi kapsamında üçüncü birleşik kara devriyesi dün sabah icra edildi. Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, sınıra yakın noktada, askerlerce acil giriş-çıkış için kullanılan zırhlı balistik kapıdan geçen TSK'ya ait zırhlı araçlar, Suriye tarafında ABD’ye ait araçların olduğu bölgeye gitti. Komutanların koordinasyon görüşmelerinin ardından, Türkiye ve ABD'ye ait zırhlı araçlarla, Tel Abyad’ın 15 kilometre doğusundaki el Gubur köyü ve çevresinde ortak kara devriyesine başlandı. Devriyede zıhlı araçların yanı sıra İHA'lar da kullanıldı. Devriye faaliyeti sırasında, sınır hattında da Türkiye'nin, zırhlı araçlarla önlem aldığı görüldü. Ortak devriye yaklaşık 4 saat sürdü. Kara devriyesinin ilki 8 Eylül'de yapılmıştı.