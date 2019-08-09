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09 Ağustos 2019 Cuma 14:20:20 | Son Güncelleme: 09 Ağustos 2019 Cuma 14:22:23

YPG/PKK'lı teröristlerden ÖSO mevzilerine saldırı: 5 kişi yaralandı

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyinde ÖSO'nun cephe hatlarına sızma girişiminde bulundu. Bir kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı.

Tel Rıfat ilçesinde yuvalanan terör örgütü YPG/PKK, gece saatlerinde Mare’nin güneydoğusundaki Tüveys bölgesinde ÖSO güçlerinin mevzilerine sızma girişiminde bulundu.      

Çıkan çatışmalarda bir ÖSO mensubu öldü, 5 ÖSO mensubu yaralandı.      

Afrin'in güneydoğusunda, Azez'in güneyinde yer alan Tel Rıfat, 3 yıldır terör örgütünün işgalinde. Bölgede yaşayan 250 bin civarındaki sivili zorla göç ettiren YPG/PKK, zaman zaman ilçeden ÖSO hatlarına sızma girişiminde bulunarak saldırılar düzenliyor.      

(AA)

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