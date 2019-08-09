YPG/PKK'lı teröristlerden ÖSO mevzilerine saldırı: 5 kişi yaralandı
Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyinde ÖSO'nun cephe hatlarına sızma girişiminde bulundu. Bir kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı.
Tel Rıfat ilçesinde yuvalanan terör örgütü YPG/PKK, gece saatlerinde Mare’nin güneydoğusundaki Tüveys bölgesinde ÖSO güçlerinin mevzilerine sızma girişiminde bulundu.
Çıkan çatışmalarda bir ÖSO mensubu öldü, 5 ÖSO mensubu yaralandı.
Afrin'in güneydoğusunda, Azez'in güneyinde yer alan Tel Rıfat, 3 yıldır terör örgütünün işgalinde. Bölgede yaşayan 250 bin civarındaki sivili zorla göç ettiren YPG/PKK, zaman zaman ilçeden ÖSO hatlarına sızma girişiminde bulunarak saldırılar düzenliyor.
(AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Hindistan'ın Keşmir kararı çözüm arayışlarına darbe
- YPG/PKK'lı teröristlerden ÖSO mevzilerine saldırı: 5 kişi yaralandı
- Azerbaycan'da düşen MiG-29 savaş uçağının bazı parçaları bulundu
- Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in kızına 12 gün hapis
- Atambayev hakkında yeni gelişme! Görüntüleri de ortaya çıktı