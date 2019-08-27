27 Ağustos 2019 Salı 14:21:44 | Son Güncelleme: 27 Ağustos 2019 Salı 15:23:40
Terör örgütü YPG/PKK Türkiye sınırından çekildiği iddia edildi
Fransız haber ajansı AFP, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın Türkiye sınırından çekilmeye başladığını duyurdu.
Fransız haber ajansı AFP'nin duyurduğu habere göre, Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki yapılanmasının sözde yetkililerinin yaptığı açıklamalara dayandırılan habere göre, terör örgütü YPG/PKK geçtiğimiz cumartesi günü itibariyle Türkiye sınırından çekilmeye başladı.
Haberde terör örgütü YPG/PKK'nın bölgedeki ağır silahlarını da çekmeye başladığı bildirildi.
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