Terör örgütü YPG/PKK Türkiye sınırından çekildiği iddia edildi

Fransız haber ajansı AFP'nin duyurduğu habere göre, Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki yapılanmasının sözde yetkililerinin yaptığı açıklamalara dayandırılan habere göre, terör örgütü YPG/PKK geçtiğimiz cumartesi günü itibariyle Türkiye sınırından çekilmeye başladı.

Haberde terör örgütü YPG/PKK'nın bölgedeki ağır silahlarını da çekmeye başladığı bildirildi.