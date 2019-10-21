YPG'lilerin Amerikalıları taşladığı yeni görüntüler: Fuck you!
Amerikan askerlerinin konvoyunun geçtiği yollara çıkan YPG'li teröristler, araçlara patates ve taş fırlattı.
ABD Başkanı Donald Trump verdiği talimatın ardından Suriye'nin kuzeyindeki Amerikan askerleri yıllardır koruma altında tuttuğu YPG'li teröristlerin yanından ayrılmaya başladı.
Bölgede yalnız kalan YPG'liler, Amerikan askerlerine oldukça kızgın.
TAŞ, PATATES...
Türkiye karşısında çaresiz kalan terör örgütü YPG, bölgeyi terk eden Amerikan askerlerinin geçtiği yollara çıkarak askerleri taşlamaya başladı.
Irak'a doğru ilerleyen Amerikan askerlerine "Fuck you" diye bağıran YPG'liler, ellerine geçirdiği patatesler ve taşları araçlara fırlattı.
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