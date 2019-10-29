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29 Ekim 2019 Salı 09:07:54 | Son Güncelleme: 29 Ekim 2019 Salı 09:12:36

YPG'li teröristlere verilen süre bugün doluyor!

Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölgeden terör örgütü YPG'nin çıkması için tanınan 150 saatlik süre bugün saat 18.00'de sona eriyor. Sürenin sonlarına doğru askeri ve diplomatik trafik hızlandı.

Rusya Federasyonu ile varılan güvenli bölge mutabakatında geri sayım sürüyor.

YPG'li teröristlerin Fırat'ın doğusundaki sınır hattından 30 kilometre güneye inmesini, Fırat'ın batısındaki Menbiç ve Tel Rıfat'tan ise tamamen çekilmelerini taahhüt altına alan anlaşma için 150 saat sınırı bugün saat 18.00'de doluyor.

RUSYA'DAN GELEN HEYET ANKARA'DA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Çekilenler de var. Rejim ve Rusya bunu teyit ediyor. Henüz tamamını çekildiğini söylemek mümkün değil. Askerlerimiz arasında temas var. Rusya'dan askeri heyet geliyor." Açıklamasının ardından, o heyet Ankara'ya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nda, temaslarda bulunan heyetle çekilmedeki son durum ele alındı. Devriye alanları, devriye gözetleme kulelerinin yerleri ikmal noktaları, ortak koordinasyon merkezi gibi başlıkların da masaya yatırıldığı görüşmelere devam edileceği vurgulandı.

ABD'NİN ANKARA'DAKİ ASKERİ ATAŞESİ GENELKURMAY KARARGAHI'NA ÇAĞRILDI

Diplomasi trafiğinin diğer kanadında ise Amerika Birleşik Devletleri var. Barış Pınarı Harekat bölgesinde YPG'li teröristlerden kaynaklanan saldırıların artması üzerine ABD'nin Ankara'daki askeri ataşesi Genelkurmay Karargahı'na çağrıldı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, askeri ataşeye YPG'nin bölgeden tamamen çekilmesi konusunda verilen taahhüt hatırlatıldı, terör örgütünün bölgedeki saldırılarının devam ettiği vurgulandı. Askeri ataşeden, devam eden bu durum hakkında izahat istendi.

SMO İLE YPG'Lİ TERÖRİSTLER ARASINDA ÇATIŞMA YAŞANIYOR

Bu arada, Resul Ayn'ın güneyindeki bazı bölgelerde Suriye Milli Ordusu ile YPG'li teröristler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşandığı belirtiliyor. Barış Pınarı Harekat bölgesi dışından Suriye Milli Ordusu güçlerine yönelik havan ve çok namlulu roket atışları yapıldığı bildiriliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, bu atışlara obüslerle karşılık veriyor.

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