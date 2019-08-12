PKK/YPG'li teröristler bu siperlerde Mehmetçik'e direnecekmiş!

Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak için hazırlıklara başlayan Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat'ın doğusuna girerek terör örgütlerini bölgedek kazıyacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, operasyonun kesinlikle yapılacağını ve ağustos ayı içerisinde harekatın başlayabileceğini dile getirdi.

Amerika'nın "engelleriz" gibi küstah çıkışlarına rağmen Türkiye'nin kararlılığı, PKK/YPG'li teröristleri de paniğe soktu.

YPG SİPERLERİ



Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye’nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçe kırsalında tünel ve siper kazma işlemleri başladı.

Bölgedeki teröristler yaklaşık 200 işçiyle aralıksız bir şekilde çalıştırılıyor.

MEHMETÇİK'TEN KAÇIŞ YOK



Afrin'de de benzer tünel ve siperleri kazdıran YPG'li teröristler, Mehmetçik'i görünce silahları bırakarak kaçmıştı.

Kazılan hendekler, çatışmaya giren YPG'li teröristlerin mezarı olmuştu.

(DHA)